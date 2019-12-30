Škoda Transportation спускается под землю

Транспортное предприятие Праги (ТПП) заключило новый договор с компанией Škoda Transportation о предоставлении услуг по обслуживанию вагоном Škoda 81-71M в пражском метрополитене. Срок договора составляет 15 лет, стоимость – 15 млрд крон (около 560 млн евро).
Модернизированные составы Škoda 81-71M, которые курсируют на двух из трех веток столичного метрополитена (А и В), состоят из двух головных вагонов, промежуточного вагона с батареями и промежуточных вагонов с компрессором. Благодаря реконструкции, которые проводятся на заводе Škoda в Плзени, удалось повысить их безопасность и комфорт, продлить срок службы и сделать более эффективным техобслуживание и работу.
Новое соглашение между ТПП и компанией Škoda Transportation, принадлежащей Группе PPF, было одобрено правлением ТПП в начале текущего месяца. Новый контракт будет действовать до 31 декабря 2035 года. Как отметили в муниципальном предприятии, экономия городской казны по сравнению с текущим контрактом, достигает «нескольких сотен миллионов крон». По предыдущему соглашению за обслуживание 93 поездов метро данного типа ТПП заплатило почти 16 млрд крон.
«Почти год мы обсуждали условия обслуживания составов пражского метрополитена. Результатом стал контракт, параметрами которого остались довольны обе стороны», - уточнил Петр Витовски, председатель правления и генеральный директор Транспортного предприятия Праги.
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