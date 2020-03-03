Škoda Transportation: проект на миллиард

«Мы назвали проект Nová Vagonka, потому что по сути мы создаем новое предприятие. Его реализация жизненно необходима, потому что за последние несколько лет Škoda Transportation и Škoda Vagonka заключили ряд крупных контрактов, реализация которых невозможна без расширения производства», - пояснил Беднарц.

В настоящее время в Остраве собирают поезда в консорциуме с Siemens для Чешских железных дорог и двухэтажные поезда, которые будут курсировать по маршруту Острава – Френштат под Радгоштем. В обозримом будущем здесь также начнется сборка составов с низким уровнем пола для Латвийских железных дорог, с которым был заключен контракт стоимостью 6 млрд крон, и поезда для варшавского метро по контракту на сумму почти 8 млрд крон.

В настоящее время площадь цехов Škoda Vagonka составляет около 30 тыс. квадратных метров, после реализации проекта Nová Vagonka этот показатель достигнет 60 тыс. Крупнейшим объектом станет новый лакировочный цех, а также портальный обрабатывающий центр, который будет расположен в Витковице.

Ожидается, что инвестиции значительно улучшат показатели компании. «Сегодня мы выполняем одну сварку алюминиевой конструкции за пять дней. После окончания строительства скорость работ увеличится почти на 30%, что непременно скажется и на прибыльности предприятия», - указал Беднарц.