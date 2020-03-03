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Škoda Transportation: проект на миллиард

Тимур Кашапов
03-03-2020
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В течение двух лет группа Škoda Transportation инвестирует не менее 1 млрд крон (около 43 млн евро) в дочернюю компанию Škoda Vagonka. В рамках проекта Nová Vagonka будет построен покрасочный цех стоимостью 300 млн крон, IT-центр стоимостью 100 млн и новые производства на сумму около 200 млн. В результате мощности и штат предприятия удвоятся. Об этом объявили Петр Бржезина, председатель совета директоров и президент группы Škoda Transportation, и Мартин Беднарц, председатель совета директоров Škoda Vagonka.

Фото: ЧТК / Ярослав ОжанаФото: ЧТК / Ярослав Ожана

Мартин Беднарц (вправо), фото: ЧТК / Ярослав ОжанаМартин Беднарц (вправо), фото: ЧТК / Ярослав Ожана «Мы назвали проект Nová Vagonka, потому что по сути мы создаем новое предприятие. Его реализация жизненно необходима, потому что за последние несколько лет Škoda Transportation и Škoda Vagonka заключили ряд крупных контрактов, реализация которых невозможна без расширения производства», - пояснил Беднарц.

В настоящее время в Остраве собирают поезда в консорциуме с Siemens для Чешских железных дорог и двухэтажные поезда, которые будут курсировать по маршруту Острава – Френштат под Радгоштем. В обозримом будущем здесь также начнется сборка составов с низким уровнем пола для Латвийских железных дорог, с которым был заключен контракт стоимостью 6 млрд крон, и поезда для варшавского метро по контракту на сумму почти 8 млрд крон.

Фото: ЧТК / Ярослав ОжанаФото: ЧТК / Ярослав Ожана В настоящее время площадь цехов Škoda Vagonka составляет около 30 тыс. квадратных метров, после реализации проекта Nová Vagonka этот показатель достигнет 60 тыс. Крупнейшим объектом станет новый лакировочный цех, а также портальный обрабатывающий центр, который будет расположен в Витковице.

Ожидается, что инвестиции значительно улучшат показатели компании. «Сегодня мы выполняем одну сварку алюминиевой конструкции за пять дней. После окончания строительства скорость работ увеличится почти на 30%, что непременно скажется и на прибыльности предприятия», - указал Беднарц.

Тимур Кашапов
03-03-2020
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