Škoda iV: Гибридная премьера

На обновленной Škoda Superb используется аналогичная силовая установка, что и на Volkswagwn Passat GTE, которая состоит из электродвигателя на 114 лошадиных сил и 1,4-литрового бензинового мотора TSI. Вместе агрегаты генерируют 215 л.с. и 400 Нм. Аккумуляторная батарея на 13 кВт, позволяет SUPERB iV проехать только на электрической тяге до 55 км.

Citigo iV – первая серийная модель Škoda, которая приводится в движение исключительно электродвигателем. Мощность силовой установки составляет 61 кВт. Автомобиль способен проехать на одной зарядке до 260 км. На стенде марки также состоялась премьера Škoda SUPERB Scout – внедорожной вариации модели, доступной только в кузове универсал, с увеличенным дорожным просветом и полным приводом.

«С новыми моделями Škoda вступила в эру электромобилей, заложив фундамент успешного будущего развития. Компоненты для электромобилей Volkswagen Group уже запущены в производство в Младе Болеслав с сентября 2019 года. Помимо этого, ведется разработка эффективной зарядной инфраструктуры: к 2025 году Škoda инвестирует 32 млн евро и создаст 7 тыс. зарядных станций на территории своих заводов в Чешской Республике и за их пределами», - говорится в заявлении флагмана чешского машиностроения.