Škoda iV: Гибридная премьера

Тимур Кашапов
19-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешский автогигант Škoda продемонстрировал на Франкфуртском автосалоне 2019 года семейство новых автомобилей Škoda iV с электрифицированной силовой установкой. Двумя первыми моделями линейки стали гибридный плагин версии Superb iV и полностью электрическая городская модификация Citigo iV.

Фото: Škoda AutoФото: Škoda Auto

На обновленной Škoda Superb используется аналогичная силовая установка, что и на Volkswagwn Passat GTE, которая состоит из электродвигателя на 114 лошадиных сил и 1,4-литрового бензинового мотора TSI. Вместе агрегаты генерируют 215 л.с. и 400 Нм. Аккумуляторная батарея на 13 кВт, позволяет SUPERB iV проехать только на электрической тяге до 55 км.

Citigo iV – первая серийная модель Škoda, которая приводится в движение исключительно электродвигателем. Мощность силовой установки составляет 61 кВт. Автомобиль способен проехать на одной зарядке до 260 км. На стенде марки также состоялась премьера Škoda SUPERB Scout – внедорожной вариации модели, доступной только в кузове универсал, с увеличенным дорожным просветом и полным приводом.

«С новыми моделями Škoda вступила в эру электромобилей, заложив фундамент успешного будущего развития. Компоненты для электромобилей Volkswagen Group уже запущены в производство в Младе Болеслав с сентября 2019 года. Помимо этого, ведется разработка эффективной зарядной инфраструктуры: к 2025 году Škoda инвестирует 32 млн евро и создаст 7 тыс. зарядных станций на территории своих заводов в Чешской Республике и за их пределами», - говорится в заявлении флагмана чешского машиностроения.

Тимур Кашапов
19-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de

Компания Škoda Auto начала производить батареи для электрокаров Volkswagen

Как сообщает автомобилестроитель «Шкода» в городе Млада Болеслав начинается производство серийных компонентов для электромобилей на платформе…
Фото: Škoda Auto

Робот всему голова

В Чешской Республике на 10 тыс. работников приходится 119 роботов. Благодаря этому страна входит в число ведущих стран ЕС по этому показателю,…
Фото: Marilyn Murphy, Pixabay / CC0

Кардиостимулятор в тандеме с электрокаром?

Пока на электромобили с привычных четырехколесных «коней» в Чехии пересели лишь 1779 водителей. Это совсем незначительная часть всего автопарка:…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL