Škoda идет на Балканы

Škoda в ближайшее время определится со страной, где будет построен новый мультибрендовый завод. Окончательное решение пока не принято, но по слухам, фаворитом является Сербия.
Вопрос расширения производственных мощностей обусловлен тем, что действующие заводы Škoda работают со 120%-й загрузкой мощностей, применяя многосменный рабочий режим. Ранее сообщалось, что новое предприятие будет расположено в стране Юго-Восточной или Восточной Европы, в списке фигурировали такие страны, как Сербия, Турция, Румыния, Болгария, Россия и Украина.
О том, что завод не появится в Украине на минувшей неделе сообщила компания «Еврокар». «Škoda, определяя потенциальное место для нового мультибрендового завода, сократила выбор до четырех стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Украины среди них нет», - подчеркнули в компании.
Тем временем, сербская газета Vecernje Novosti опубликовала информацию, согласно которой руководство автоконцерна выбрало Сербию, но в компании назвали это сообщение «преждевременным». Ранее считалось, что завод построят в Турции, но возникшие в стране экономические проблемы ставят под угрозу ее положение, как крупнейшего в мире экспортера транспортных средств в ЕС. Шансы еще двух претендентов – Болгарии и Румынии, по данным издания Handelsblatt, равны нулю.
Новый завод Škoda в Восточной Европе будет выпускать около 350 тыс.
автомобилей. Он может быть в два раза больше, если будет достаточный
спрос, сказал Бернхард Майер, председатель совета директоров Škoda.
Планируется, что новая площадка будет открыта к концу 2022 года или
началу 2023 года.