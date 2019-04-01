Škoda идет на Балканы

Тимур Кашапов
01-04-2019
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Škoda в ближайшее время определится со страной, где будет построен новый мультибрендовый завод. Окончательное решение пока не принято, но по слухам, фаворитом является Сербия.

Фото: Škoda AutoФото: Škoda Auto

Вопрос расширения производственных мощностей обусловлен тем, что действующие заводы Škoda работают со 120%-й загрузкой мощностей, применяя многосменный рабочий режим. Ранее сообщалось, что новое предприятие будет расположено в стране Юго-Восточной или Восточной Европы, в списке фигурировали такие страны, как Сербия, Турция, Румыния, Болгария, Россия и Украина.

О том, что завод не появится в Украине на минувшей неделе сообщила компания «Еврокар». «Škoda, определяя потенциальное место для нового мультибрендового завода, сократила выбор до четырех стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Украины среди них нет», - подчеркнули в компании.

Тем временем, сербская газета Vecernje Novosti опубликовала информацию, согласно которой руководство автоконцерна выбрало Сербию, но в компании назвали это сообщение «преждевременным». Ранее считалось, что завод построят в Турции, но возникшие в стране экономические проблемы ставят под угрозу ее положение, как крупнейшего в мире экспортера транспортных средств в ЕС. Шансы еще двух претендентов – Болгарии и Румынии, по данным издания Handelsblatt, равны нулю.

Новый завод Škoda в Восточной Европе будет выпускать около 350 тыс. автомобилей. Он может быть в два раза больше, если будет достаточный спрос, сказал Бернхард Майер, председатель совета директоров Škoda. Планируется, что новая площадка будет открыта к концу 2022 года или началу 2023 года.

Тимур Кашапов
01-04-2019
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