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Škoda Auto в первом квартале: 237 тысяч проданных автомобилей

Эва Туречкова
29-04-2020
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По данным за первый квартал текущего года, чистая прибыль чешского автомобильного завода Škoda Auto сократилась на 25,1 процента и составила 307 млн евро (8.3 млрд крон).

Фото: Škoda AutoФото: Škoda Auto

Главная причина уменьшения дохода компании заключается в снижении объемов продаж и изменениях обменных курсов валют. На результаты повлияли также дополнительные расходы, связанные с трансформацией производства выхлопных систем. Данные опубликовала материнская компания Volkswagen.

Наибольшим спросом пользовались модели Scala и Kamiq. Общий объем проданных автомобилей указанной марки за период с января по март составил 237 тысяч единиц, то есть по сравнению с прошлым годом сократился на 13,7 процента.

Крупнейший чешский автомобильный завод возобновил производство на фабриках в городах Млада-Болеслав, Квасины и Врхлаби в понедельник. Auto Škoda трудоустраивает 34 тысячи человек. По объему продаж компания занимает 40 процентов чешского автомобильного рынка.

Эва Туречкова
29-04-2020
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