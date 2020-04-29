Škoda Auto в первом квартале: 237 тысяч проданных автомобилей

Главная причина уменьшения дохода компании заключается в снижении объемов продаж и изменениях обменных курсов валют. На результаты повлияли также дополнительные расходы, связанные с трансформацией производства выхлопных систем. Данные опубликовала материнская компания Volkswagen.

Наибольшим спросом пользовались модели Scala и Kamiq. Общий объем проданных автомобилей указанной марки за период с января по март составил 237 тысяч единиц, то есть по сравнению с прошлым годом сократился на 13,7 процента.

Крупнейший чешский автомобильный завод возобновил производство на фабриках в городах Млада-Болеслав, Квасины и Врхлаби в понедельник. Auto Škoda трудоустраивает 34 тысячи человек. По объему продаж компания занимает 40 процентов чешского автомобильного рынка.