Škoda Auto в первом квартале: 237 тысяч проданных автомобилей

По данным за первый квартал текущего года, чистая прибыль чешского автомобильного завода Škoda Auto сократилась на 25,1 процента и составила 307 млн евро (8.3 млрд крон).
Главная причина уменьшения дохода компании заключается в снижении объемов продаж и изменениях обменных курсов валют. На результаты повлияли также дополнительные расходы, связанные с трансформацией производства выхлопных систем. Данные опубликовала материнская компания Volkswagen.
Наибольшим спросом пользовались модели Scala и Kamiq. Общий объем проданных автомобилей указанной марки за период с января по март составил 237 тысяч единиц, то есть по сравнению с прошлым годом сократился на 13,7 процента.
Крупнейший чешский автомобильный завод возобновил производство на фабриках в городах Млада-Болеслав, Квасины и Врхлаби в понедельник. Auto Škoda трудоустраивает 34 тысячи человек. По объему продаж компания занимает 40 процентов чешского автомобильного рынка.
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