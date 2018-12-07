Škoda Auto представила миру модель Scala

В 2019 г. Škoda Auto планирует продать в Чехии почти 10 000 единиц новой модели. Производство Škoda Scala начнется на автомобилестроительном предприятии в г. Млада Болеслав уже в феврале следующего года. В апреле автомобиль поступит на рынок, в первые владельцы смогут сесть за руль в мае.

Хотя цена новой модели будет объявлена в течение января, эксперты считают, что она может составить около 350 000 крон (13 700 евро), т.е. ниже стоимости Volkswagen Golf и Ford Focus.

Как сообщил агентству ČTK в ходе презентации в Тель-Авиве директор «Шкоды» в Чехии Лубош Влчек, по своим характеристикам модель Scala существенно превосходит Rapid. В Израиле Škoda остается самой продаваемой европейской маркой и тесно сотрудничает с местными стартапами.

Новый хэтчбек построен на платформе MQB A0 Volkswagen Group, которая уже используется на Seat Ibiza и Volkswagen Т-Roc. Габаритная длина автомобиля – 4362 мм, ширина – 1793 мм, высота – 1471 мм. Размер колесной базы равен 2649 мм. Такой важный показатель как объем багажника составил 467 л, а при сложенном заднем сидении он увеличивается до 1410 л – это самый высокий показатель в своем классе. Пространство в области коленей равно 73 мм и соответствует этому параметру у Škoda Octavia.

В числе интересных опций – подогрев руля, светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, боковые подушки безопасности на втором ряду, система автоматического торможения и автопарковщик.