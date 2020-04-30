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Сила страха: чехи скупают мачете и арбалеты

Лорета Вашкова
30-04-2020
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В период кризиса, к которому можно отнести и ситуацию вокруг эпидемии, чехи скупают не только муку и рис, но и оружие — мачете, aрбалеты, газовые пистолеты и телескопические дубинки, сообщает газета Mladá fronta Dnes. Oбъем продаж одного из крупнейших в Чехии поставщиков oружия, фирмы Colosus, с 16 марта, момента введения в стране чрезвычайного положения ввиду эпидемии коронавируса, подскочил на 240%. «В последний раз мы зарегистрировали явно повышенный интерес к приобретению оружия во вредя финансового кризиса 2009 года.

Фото: PixabayФото: Pixabay

Так сложилось в истории, что как только приходит кризис и предприятия начинают увольнять работников, обороты в оружейной сфере начинают расти», — рассказал в интервью изданию Якуб Роттер, представитель фирмы Colosus, которая поставляет оружие во многие страны Европы.

Повышение продаж на сотни процентов

При обычной ситуации компания ежедневно в Чехии продает примерно три десятка единиц оружия, однако в настоящее время продажи достигают и двух сотен. Спросом при этом пользуются практически все виды оружия от холодного до огнестрельного. По словам Роттера, большая часть заказчиков покупает боевой арсенал, чтобы в случае необходимости защитить свои продовольственные запасы от непрошенных гостей.

Повышенный спрос в данном сегменте зарегистрировала и компания -поставщик CZ Protect, которая по объему продаж относится к категории субъектов среднего предпринимательства. С января продажи фирмы повысились на 300%.

«Граждане покупали средства обороны, хранение которых не обязывает их ни к регистрации, ни к получению оружейного паспорта. Наиболее востребованными были арболеты, газовые пистолеты, мачете, телескопические дубинки и спреи для обороны. При этом средняя стоимость пистолета, который у нас покупают, составляет 18 тысяч крон (720 евро), а охотничьего ружья — около 40 тысяч (1600 евро)»,

- сообщил владелец CZ Protect Мартин Соботка, который, по его словам, впервые втречается со столь резким повышением интереса к товарам подобного типа.

«Представления о возможности общегосударственного коллапса и сбоях в снабжении начинают будоражить бурное воображение многих. Люди начинают грезить о «домообороне», покупают не только оружие, но и другие запасы, фотовольтаику»,

— пояснил психолог Ероним Климеш.

Лорета Вашкова
30-04-2020
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