Сила чешского «атома»

Тимур Кашапов
27-06-2019
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Компания Škoda JS сообщила о завершении модернизации систем безопасности АЭС «Пакш». Стоимость проекта превысила 1 млрд крон (около 37 млн евро).

Фото: World Nuclear NewsФото: World Nuclear News АЭС «Пакш» – единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Станция расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 км от города Пакша. Она была построена по советскому проекту, а все 4 реактора – типа ВВЭР-440 – были изготовлены в конце 70-х – начале 80-х гг. в Чехословакии. Их ввод в эксплуатацию состоялся в 1982-87 гг.

Škoda JS разработала проект и технические решения, а впоследствии осуществила поставку систем управления приводов и мощностью станции. Решение о модернизации АЭС было принято с учетом необходимости обеспечить переход от устаревшей аналоговой системы, установленной советским поставщиком в 80-е гг. прошлого века, к современной цифровой системе.

«Проект был реализован при участии еще одной чешской компании ZAT с использованием чешских технологий. Соотношение чешских и венгерских поставок составило 80 к 20. Главной целью было повышение уровня ядерной безопасности, с одновременным созданием предпосылок для продления срока службы АЭС», - заявил Петр Крыл, глава подразделения инжиниринга и систем управления мощностью компании Škoda JS.

Тимур Кашапов
27-06-2019
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