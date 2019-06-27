Сила чешского «атома»

АЭС «Пакш» – единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Станция расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 км от города Пакша. Она была построена по советскому проекту, а все 4 реактора – типа ВВЭР-440 – были изготовлены в конце 70-х – начале 80-х гг. в Чехословакии. Их ввод в эксплуатацию состоялся в 1982-87 гг.

Škoda JS разработала проект и технические решения, а впоследствии осуществила поставку систем управления приводов и мощностью станции. Решение о модернизации АЭС было принято с учетом необходимости обеспечить переход от устаревшей аналоговой системы, установленной советским поставщиком в 80-е гг. прошлого века, к современной цифровой системе.

«Проект был реализован при участии еще одной чешской компании ZAT с использованием чешских технологий. Соотношение чешских и венгерских поставок составило 80 к 20. Главной целью было повышение уровня ядерной безопасности, с одновременным созданием предпосылок для продления срока службы АЭС», - заявил Петр Крыл, глава подразделения инжиниринга и систем управления мощностью компании Škoda JS.