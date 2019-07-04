Сибирские сухофрукты по чешскому рецепту

MESAVERDE занимается производством экологически чистых продуктов для здорового образа питания, которые поставляет более чем в 20 стран мира. В производстве компания применяет технологию сублимационной сушки, которая позволяет сохранить внешний вид плодов и их полезные свойства.

Впервые об интересе чешских бизнесменов построить собственный завод в Красноярском крае стало известно в середине мая текущего года, когда Чехию посетили представители Агентства развития бизнеса этого российского региона. В конце июня состоялся ответный визит, в ходе которого была проведена рабочая встреча губернатора Красноярского края Александра Усса и управляющего директора MESAVERDE Рудолфа Каловского.

Каловски подтвердил намерения MESAVERDE по сотрудничеству с местным бизнесом, работающим в сфере сбора и переработки дикоросов. В первую очередь, компанию интересуют сибирские ягоды – малина, черника, брусника и облепиха, а также сибирские яблоки – ранетки. «Мы намерены не просто закупать сырье у предпринимателей Красноярского края, но и открыть в регионе предприятие по производству готового продукта с помощью технологии вакуумной сушки, которая является на сегодня передовой в мире», - заявил Рудолф Каловски.

По его словам, Сибирь является уникальным источником сырья для производства продуктов здорового питания. «Сибирь предлагает лучшее качество в мире – здесь можно найти то, чего нет нигде. Мы пробовали чернику, бруснику, малину – здесь много видов ягод и овощей, которые мы готовы покупать и производить. Думаю, что на красноярском предприятии мы сможем производить свыше 10 тыс. т продукции, которую будем поставляться более чем в 20 стран, в том числе и в Россию», - уточнил он.