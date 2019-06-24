Сербское «окно в Россию»

Толчком к развитию чешско-сербских отношений послужило решение Белграда выплатить ЧР внешний долг, который остался со времен существования Чехословакии и Югославии, в размере 222 млн крон (около 8 млн евро). В результате только за последние пять лет объем двусторонней торговли вырос в несколько раз, причем особенно успешно развивается торговля аграрной продукцией.

«Наши страны объединяет не только незначительная удаленность, но и похожая история, а также развитое сельское хозяйство. Я рад тому, что двустороннее экономическое сотрудничество активизировалось, убежден, что вместе мы можем максимально использовать существующий потенциал», - заявил в ходе недавнего визита в Белград министр сельского хозяйства ЧР Мирослав Томан.

По последним данным, оборот торговли сельскохозяйственной продукцией между ЧР и Сербией достиг в 2018 году 826 млн крон (около 31 млн евро). Чехия импортирует, прежде всего, подсолнечное масло, фрукты и соевый жмых, а экспортирует сухое молоко и сливки, пищевые добавки, зерно и пиво.

Основные игроки

Одной из наиболее успешных чешских компаний на сербском рынке является компания Interlacto, которая экспортирует от 500 до 700 т сухого молока и сухого мороженого в год. Заметным игроком является производитель мясной продукции Ravy CZ. «Только в последнем квартале прошлого года мы поставили товаров на 3 млн крон и планируем наращивать объемы», - сообщили «Радио Прага» в пресс-службе компании.

Над развитием сербского направления работает фирма Vodňanská drůbež, которая входит в состав концерна Agrofert, PT servis konzervárna, производитель мяса в собственном соку, паштетов, колбас и сосисок, а также ряд других предприятий.

Сербское правительство всячески способствует притоку иностранных инвесторов, в частности, была создана целая система льгот и стимулов, говорит Павел Свобода, сельскохозяйственный дипломат в Белграде. «Если стоимость нового проекта превысит 8 млн евро, компания на 10 лет освобождается от налогов, а после реализации проекта сможет вернуть до 20% от вложенной суммы», - пояснил он.

Чешским компаниям это интересно, подтвердил дипломат. По его мнению, часть компаний всерьез рассматривает возможность создания в Сербии собственных мощностей. Этому способствует и тот факт, что на сербскую сельскохозяйственную продукцию не распространяется российское эмбарго. «Я думаю, что после введения РФ ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции привлекательность Сербии для чешских компаний повысилась. К тому же Белград заключил соглашение о режиме свободной торговли с Россией и готовится к тому, чтобы заключить аналогичный договор с Евразийским экономическим союзом», - напомнил Свобода.

Отметим, что за пять лет санкционной войны России и Запада чешские бизнесмены приспособились к «новой реальности» в чешско-российских отношениях и научились находить лазейки для того, чтобы обходить ограничения в сфере поставок товаров. В результате некоторые виды товаров и услуг находятся под запретом лишь в теории. Тем не менее, после закрытия российского рынка чешским аграриям пришлось нелегко, многим из них пришлось искать новые рынки сбыта, утверждает Милан Струна, менеджер компании enovation Western Balkans по Сербии.

«Главными жертвами стали компании молочной индустрии, объем поставок которых резко сократился. В остальном же экспорт аграрной продукции из Чехии в Россию с 2014 по 2018 гг. снизился всего на 10%. В этой связи немногие чешские предприниматели всерьез задумались о переносе производства в Сербию ради выхода на российский рынок. В СМИ упоминали, в частности, фирму Madeta, по нашей информации, этот вариант рассматривают еще несколько компаний, прежде всего, те, для которых вопрос выживания в России стоит очень остро – покинув этот рынок, они вряд ли смогут туда вернуться», - отметил Струна.

Переносить нельзя оставить

По информации Hospodářské noviny, Madeta действительно изучает возможность покупки двух молокозаводов в Сербии. «Владелец одного из них высказал заинтересованность в том, чтобы мы стали совладельцами предприятия и производили молочные продукты для российского рынка. Но переговоры находятся на ранней стадии и подробных комментариев мы не предоставляем», - сообщил изданию гендиректор Madeta Милан Теплы.

Павел Свобода отметил, что более предпочтительным вариантом для чешских властей является наращивание экспорта в Сербию, а не перенос мощностей. «Мы хотим, чтобы прибыль оставалась в ЧР. С другой стороны, чешской фирме может быть выгоднее работать за рубежом. В таком случае бизнесу не следует мешать», - заявил он.

Эксперты, впрочем, не ожидают волны переноса производства. «Сербия, которая имеет соглашение о беспошлинной торговле, как с ЕС, так с РФ, кажется идеальным посредником. Ввиду этого многие европейские фирмы используют ее в качестве плацдарма для работы на российском рынке, - говорит экономист Павел Халупецки. - Однако для большинства чешских компаний это слабый аргумент. Уверен, что перенос мощностей не будет носить массовый характер из-за высокой стоимости подобных проектов, морального и физического износа сербских предприятий, а также неопределенности с источниками сырья».

Тем не менее, Сербия имеет все шансы стать важным рынком для чешского бизнеса, утверждает Милан Струна. «Чешское правительство поддерживает компании в их попытках выйти и закрепиться в Сербии. Программа поддержки разработана и местным правительством. В результате растет товарооборот торговли. Положительно на это влияет относительно высокий уровень местной промышленности, дешевая рабочая сила, образованное население, стремление властей стабилизировать страну. Впрочем, следует помнить и об ограничениях рынка. Население Сербии составляет всего около 7 млн человек, с точки зрения экономического развития страна находится на уровне Чехии 90-х гг. прошлого века. С учетом возможного будущего вступления Сербии в ЕС ее значение для чешского экспорта будет расти, но ключевого значения, аналогичного Германии, она никогда не достигнет», - заключил менеджер компании enovation Western Balkans.