Самый длинный железнодорожный тоннель Чехии вступил в строй

Общие расходы на модернизацию железнодорожной ветки, в том числе приобретение земельных участков, археологические исследования и сопутствующие работы, составили почти 6,8 млрд крон (около 265 млн евро). Непосредственно строительство нового железнодорожного пути, включая тоннель, обошлось в 5 млрд крон (более 196 млн евро). 138 млн евро из этой суммы были получены из фондов Евросоюза.

Первый пассажирский состав пройдет по тоннелю 8 декабря. До конца года самый длинный железнодорожный тоннель страны будет работать в тестовом режиме. Скоростные поезда смогут следовать по тоннелю с максимально разрешенной в Чехии скоростью – то есть до 160 км/ч, однако путь приспособлен и для будущих высокоскоростных поездов, которые будут двигаться со скоростью до 200 км/ч.

После открытие тоннеля путь от Пльзеня до Рокицан занимает одиннадцать минут вместо двадцати. Время в пути скоростных поездов, курсирующих между Прагой между Пльзнем, сократится до 1 часа 20 минут. Это сделает железнодорожное сообщение более быстрым, чем автобусное на маршруте Пльзень – пражский автовокзал «Флоренц». Железнодорожная ветка Пльзень – Рокицаны с открытием тоннеля стала короче на 6 км — теперь ее длина составляет всего 14 км.

Пробивка южной трубы тоннеля началась в 2015 г. от поселка Кышице и завершилась на окраине Пльзеня в июне 2016 г. Строительство северной трубы стартовало в сентябре 2016 г. и завершилось в сентябре 2017 г. Рельсы в тоннеле проложены на специальных армированных плитах, что позволяет двигаться по ним транспорту спасательных служб.

