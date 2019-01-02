С января повысятся МРОТ и пенсии. Пособия в виде продовольственных талонов упразднят

Минтруда подготовило новеллу Закона о трудоустройстве, на основе которой законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда, был бы установлен на уровне 54,8% от средней зарплаты. Если бы новелла была уже принята, МРОТ в 2019 году достиг бы 16 168 крон, пишет газета Mladá fronta Dnes.

Увеличение пенсий людей старше 85 лет будет более ощутимым

С 1 января размер пенсий по стране в среднем повысится на 900 крон (35 евро). Пенсионеры не должны в связи с повышением пенсий подавать заявления в отдельном порядке, валоризация пенсий будет производиться автоматически Чешским управлением социального обеспечения. Люди старше 85 лет, помимо этого, ежемесячно получат прибавку в размере тысячи крон (39 евро), то есть в целом их пенсия увеличится на 1900 крон.

С нового года пенсионеры старше 70 лет, инвалиды, клиенты домов престарелых и пациенты больниц уже не будут получать часть социальных пособий в виде специальных продовольственных талонов. Такая практика была внедрена в Чехии в конце 2017 года с целью избежать того, чтобы получатели пособий тратили их на покупку алкогольных напитков и сигарет.