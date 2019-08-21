Рынок элитной недвижимости Чехии переживает стагнацию

На рынке дорогостоящего жилья Чехии наблюдается определенная стагнация, сообщают агентства по продаже недвижимости, специализирующиеся на VIP-клиентах. Ситуация в этом сегменте начинает копировать тренды, которые уже проявляются на общем рынке жилой недвижимости.
«Инвесторы становятся более предусмотрительными. Дольше обдумывают предложения, торгуются, откладывают решение, дожидаясь изменений рыночной конъюнктуры», - цитирует издание E15 Прокопа Свободу, владельца агентства Svoboda&Williams. Объем предложения элитного жилья начинает превышать долю тех, у кого оно вызывает интерес.
Самое дорогостоящее жилье в Чехии находится в Праге 1. Квадратный метр в доме класса «люкс» после ремонта продается по цене 170 - 200 тысяч крон (7 – 8 тысяч евро). В районах Старый город, Винограды, Кампа и на набережной им. Яначека цены на кв. м. достигают 250 тысяч крон (10 тысяч евро).
Тем не менее, по оценкам специалистов, по сравнению с другими европейскими столицами цены на элитное жилье в Праге все еще ниже среднестатистических.
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