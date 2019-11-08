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Рядом с отелем Intercontinental построят площадь Милоша Формана

Эва Туречкова
08-11-2019
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Пространство вокруг пражского отеля Intercontinental в Старом Городе ждет масштабная реконструкция, стоимость которой оценивается в три четверти миллиарда крон.

Фото: VitVit, CC BY-SA 4.0Фото: VitVit, CC BY-SA 4.0

На месте крытого бассейна возникнет новая площадь Милоша Формана с кафе и магазинчиками, с которой можно будет по туннелю пройти к Влтаве. Парижская улица, таким образом, протянется до самой набережной, сообщил директор инвестиционного бюро R2G Якуб Дыба. Меняться будут и интерьеры отеля, возведенного в стиле брутализм. Внешний облик здания останется без изменений.

На пространстве перед входом в Intercontinental возникнет бульвар с аллеей. Там же будет построен новый бассейн, крышу которого инвесторы планируют озеленить и создать на ней ресторан под открытым небом.

Владельцами пятизвездочной гостиницы в самом центре Праги стали в январе текущего года миллиардеры Олдржих Шлемр, Павел Баудиш и Эдуард Кучера. Реконструкцией займется чешская студия архитекторов TAK.

Эва Туречкова
08-11-2019
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