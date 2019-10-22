Ряд магазинов и ресторанов пражского аэропорта дискриминировал иностранцев

Продавцы, к примеру, не информировали заказчиков о цене напитков. В ходе проверок, кроме прочего, выяснилось, что иноязычным клиентам продавали блюда и напитки по более высоким ценам, чем чешским посетителям, увеличивая стандартную стоимость на 53 кроны (примерно на 2 евро).

Персонал ресторанов, принявший заказ на блюда из меню, не предлагал и не продавал иностранным гостям воду по более низкой, удешевленной на 19 крон, цене, как своим соотечественникам.

В ряде случаев магазины не утруждались информировать заказчиков о конечной стоимости продуктов, продаваемых со скидкой в промо-акциях, сообщил пресс-секретарь Чешской торговой инспекции (ČOI) Иржи Фрюлих.

Наряду с этим, ни в одном из шести автоматов по продаже напитков и другого сортимента в залах вылета терминалов №1 и №2 инспекторы не выявили во время последней проверки каких-либо случаев нарушения.

