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Рождественская ярмарка в Праге заманивает не только шпикачками, но и устрицами

Катерина Айзпурвит
29-11-2019
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В Чехии начинается пора новогодних базаров. 30 ноября, открывается рождественская ярмарка на Староместской площади Праги. В этом году, помимо традиционных чешских деликатесов, в праздничных киосках появится и более экзотическая кухня.

Фото: ЧТК/Вондроуш РоманФото: ЧТК/Вондроуш Роман

Организатор главной столичной ярмарки опубликовал перечень блюд и продуктов, которые можно попробовать в новогодних киосках на Староместской площади столицы. Новинкой этого года станут устрицы, креветки, вафли, бургеры и фруктово-шоколадное фондю.

При этом, разумеется, чешское Рождество не обойдется без привычных круглых вафель, шпикачек, печеных каштанов, блинов-палачинок, глинтвейна и медовухи. На карте ярмарки также обозначены киоски с курицей-гриль, кнедликами и печеным коленом. Сразу в нескольких киосках будут выпекать трдельники – колечки из дрожжевого теста, которое по спирали наматывается на вертел из дерева или металла.

Помимо еды и напитков, на базаре можно будет приобрести елочные украшения, бижутерию, чешскую вышивку, кованые изделия и другие сувениры.

В субботу, 30 ноября, в 16.30, торжественно зажгутся огни на 22-метровой новогодней елке. Для праздничных дней разработана программа выступлений многочисленных музыкальных коллективов. Как и в предыдущие годы, там также построили специальную смотровую площадку.

Рождественская ярмарка на Староместской площади Праги будет работать до 6 января 2020 года.

Катерина Айзпурвит
29-11-2019
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