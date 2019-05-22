Российский владелец Pilsen Steel оставил 600 работников завода без зарплаты

Эва Туречкова
22-05-2019
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Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил о своем намерении обсудить с послом РФ в Чехии Александром Змеевским ситуацию, сложившуюся на плзеньском металлургическом заводе Pilsen Steel. Общая задолженность владельца компании, россиянина Игоря Шамиса перед кредиторами составляет 7 миллиардов крон (280 миллионов евро).

Фото: Архив Pilsen SteelФото: Архив Pilsen Steel

Производство остановилось 1 января текущего года, по заявлению руководства металлургического завода - на год. Согласно чешскому законодательству, 600 работников предприятия имеют в течение простоя право на ежемесячную выплату 75 процентов заработка, однако зарплату за апрель они ждут до сих пор, сообщило информагентство ЧТК.

Минтруда Чехии выделило на зарплаты работникам 38 миллионов крон, которые потребует с владельца металлургического гиганта.

Среди крупнейших кредиторов компании названы российские «Международный инвестиционный банк» и «ВЭБ Капитал», дочь российского государственного «Внешэкономбанка», который в прошлом году остановил финансирование Pilsen Steel.

Краевой суд г. Плзень 19 июня текущего года утвердит список кредиторов и назначит арбитражного управляющего, пишет чешское издание iDnes. По словам чешского министра, высока вероятность, что в отношении Pilsen Steel будет введено конкурсное производство.

Эва Туречкова
22-05-2019
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