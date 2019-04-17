Росавиация сертифицировала чешское ВС L-410NG

Самолет уже ранее получил европейский и американский сертификаты (ЕASA и FAA). Чешская компания Aircraft Industries выполнит первые поставки самолетов, адаптированных для работы в условиях Арктики, в текущем году, сообщает издание E15.

По заявлению представителя российского предприятия УГМК, владельца Aircraft Industries, первые L-410NG войдут в эксплуатацию до конца 2019 года. Новый тип самолета отличается от своего предшественника кроме других технических параметров также грузоподъемностью в 2 тонны и максимальной дальностью полета до 2500 км. Грузовой отсек судна увеличился в два раза. Самолет способен развить скорость до 417 км/ч.