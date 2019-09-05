Робот всему голова

В результате реализации данного проекта общая производственная мощность предприятия увеличилась на 168 тыс. до 812 тыс. автомобильных кузовов в год. Škoda Auto инвестировала в новый цех 214,5 млн евро и создала более 650 новых рабочих мест.

Промышленный объект находится в Младе Болеслав и является одним из самых технологически совершенных в Европе. Ряд процессов здесь полностью или частично выполняют 66 роботов: в частности, функционирует автономная система для транспортировки индивидуальных кузовов перед предварительной обработкой и нанесением грунта, а также конвейерная система, позволяющая контролировать процесс для каждого отдельного автомобиля.

«Открыв новый покрасочный цех, мы сделали наш основной завод еще более конкурентоспособным в долгосрочной перспективе. Это ключевой элемент стратегии роста, которую мы последовательно воплощаем в рамках Стратегии-2025», - заявил Бернхард Майер, председатель Совета директоров Škoda Auto.

Отметим, что первопроходцем в сфере роботизации в Чехии является компания AGC Automotive Czech, производитель автомобильных стекол, процесс автоматизации мощностей которого начался в середине прошлого десятилетия. Впрочем, по словам директора Союза промышленности и транспорта ЧР Даны Кухтовой, роботизацию не следует воспринимать в качестве решения актуальных проблем безработицы или дефицита кадров в экономике. «О том, какое влияние окажет внедрение роботов на общество, нам еще только предстоит узнать», - подчеркнула Кухтова.