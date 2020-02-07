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Рекорд гостиниц Чехии – 22 миллиона туристов

Катерина Айзпурвит
07-02-2020
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В прошлом году в чешских отелях, пансионах и кемпингах останавливалось 22 миллиона постояльцев, что стало рекордным показателем, на 3,5% превышающий 2018 год. Общее число ночей составило 57 миллионов.

Иллюстративное фото: Гари Бембридж, Flickr, CC BY 2.0Иллюстративное фото: Гари Бембридж, Flickr, CC BY 2.0 Такие денные приводит Чешское статистическое управление. При этом рост загруженности гостиниц наблюдается во всех краях Чешской Республики. Менее всего оказались востребованными гостиницы и кемпинги Пардубицкого края, а лидером традиционно остается Прага – в отелях столицы за год останавливалось восемь миллионов человек.

Как сообщают специалисты, в последние годы снижается показатель количества ночевок на одного человека. Это объясняется как ростом внутреннего туризма, так и усилением турпотока из стран Азии, для которого характерны краткие остановки.

В 2019 году количество постояльцев-граждан Чехии превысило число иностранцев. Среди них первое место традиционно заняли туристы из соседней Германии (два миллиона). На втором месте оказались словаки (750 000) и поляки (643 000). Четвертое место досталось туристам из Китая. Далее следуют США, Россия, Великобритания, Италия, Южная Корея и Украина.

Катерина Айзпурвит
07-02-2020
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