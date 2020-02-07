Рекорд гостиниц Чехии – 22 миллиона туристов

В прошлом году в чешских отелях, пансионах и кемпингах останавливалось 22 миллиона постояльцев, что стало рекордным показателем, на 3,5% превышающий 2018 год. Общее число ночей составило 57 миллионов.
Такие денные приводит Чешское статистическое управление. При этом рост загруженности гостиниц наблюдается во всех краях Чешской Республики. Менее всего оказались востребованными гостиницы и кемпинги Пардубицкого края, а лидером традиционно остается Прага – в отелях столицы за год останавливалось восемь миллионов человек.
Как сообщают специалисты, в последние годы снижается показатель количества ночевок на одного человека. Это объясняется как ростом внутреннего туризма, так и усилением турпотока из стран Азии, для которого характерны краткие остановки.
В 2019 году количество постояльцев-граждан Чехии превысило число иностранцев. Среди них первое место традиционно заняли туристы из соседней Германии (два миллиона). На втором месте оказались словаки (750 000) и поляки (643 000). Четвертое место досталось туристам из Китая. Далее следуют США, Россия, Великобритания, Италия, Южная Корея и Украина.
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