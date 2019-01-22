Реальные объемы китайских инвестиций не соответствуют прогнозам президента Милоша Земана

По данным Чешского национального банка, учитывающего все вложенные суммы, включая случаи приобретения недвижимости, в 2015 году Китай вложил в Чешской Республике 6,8 млрд крон (261,5 млн евро), в 2016 – 12,5 миллиарда крон (480,8 миллиона евро), в 2017 – 5,8 млрд крон (около 223 млн евро).

Для сравнения – президент Милош Земан три года назад заявлял, что за пять лет Китай вложит в Чехию около 230 миллиардов крон (8,8 млрд евро). Лишь в 2016 году, согласно заявлению главы чешского государства, прилив инвестиционных средств из Китая должен был составить 95 млрд крон (3,7 млрд евро).

От общей суммы инвестиций, пришедших в Чешскую Республику из других стран, реальные вложения Пекина составляют лишь несколько процентов. Самым серьезным партнером в этом отношении, по данным Чешского национального банка, является Германия. С 2014 по 2017 год компании из ФРГ инвестировали в Чехии 242 миллиарда крон (9,3 млрд евро). Из Люксембурга пришли вложения в объеме 140 млрд крон (5,4 млрд евро). Больше, чем Китай в Чехию вложила Южная Корея – свыше 30 миллиардов крон (1,2 миллиарда евро).