Реальные бренды виртуальной страны

JAWA

Самым узнаваемым мотобрендом страны является JAWA, которая в 2019 году отмечает свое 90-летие. Несмотря на то, что первые мотоциклы этой марки были собраны в межвоенный период, именно во времена коммунистической диктатуры марка приобрела всемирную популярность. В JAWA смогли в полной мере использовать преимущества плановой системы, на своем пике предприятие ежедневно выпускало несколько сотен машин и экспортировало продукцию в 120 стран мира. «Новый мотоцикл сходит с конвейера каждые три минуты. Предприятие работает в две смены. Таким образом, ежедневно мы выпускаем 360 новых мотоциклов», - такие данные привел заместитель директора Národní podnik JAWA Иржи Писачек в 1970 году.

Однако к моменту распада соцлагеря JAWA уже не могла конкурировать с ведущими производителями мотоциклов в мире. В 1990 году производство на всех предприятиях марки резко сократилось, переход на расчеты в свободно-конвертируемой валюте привел к жесточайшему кризису сбыта. Но новые владельцы сумели сохранить производство мотоциклов оригинальной конструкции.

В 1996-м JAWA объединилась с компанией Jihostroj, благодаря чему на свет появились модели JAWA 125-810, а в 1998-м, после 33-летнего перерыва, было вновь запущено производство собственных моторов. Вплоть до середины нынешнего десятилетия JAWA занималась сборкой недорогих моделей, время от времени напоминая о своем существовании различными юбилейными акциями. В этой связи особые надежды руководство JAWA связывает с новой моделью JAWA 350 ОНС, которая являет собой новое поколение двухколесной техники отечественного производства.

KOFOLA

Бренд национального чешского безалкогольного напитка был создан в рамках государственной программы по использованию избытков кофеина при обжарке кофе на предприятии Národní podnik Galena Opava в конце 50-х гг. по поручению Коммунистической партии Чехословакии в качестве «социалистической» альтернативы Coca-Cola и Pepsi-Cola. В качестве основы для Kofola послужил фруктовый сироп Kofo из яблок и смородины, дополненный сиропом из вишни и малины. Также в состав напитка входит сахар, карамель, кориандр, корица, экстракт лакрицы и аромат апельсинового дерева. Однако точное соотношение отдельных ингредиентов до сих пор удается держать в тайне.

Потребление напитка стабильно росло вплоть до конца 70-х гг., но после бархатной революции Kofola была быстро вытеснена с рынка западными аналогами. Возрождение бренда началось после того, как в 1996 году права на марку приобрел чешский бизнесмен греческого происхождения Яннис Самарас. С тех пор потребление напитка увеличилось в несколько раз, начался его экспорт за рубеж. В 2013 году Kofola была признана самым успешным чешским брендом.

«Я думаю, что сегодня никто не назовет Kofola социалистическим пережитком, этот напиток вновь пользуется популярностью. Вместе с тем, полученную от продаж прибыль мы воспринимаем как необходимый инструмент, который позволяет нам продолжать работать и развиваться. Убежден, что ответственный подход к своим обязанностям позволит нам и дальше делать качественный продукт, за который нам хорошо заплатят», - сформулировал кредо компании Яннис Самарас.

ETA

Еще один легендарный чехословацкий бренд, выживший и в капиталистические времена – ETA, производитель знаменитых на весь соцлагерь пылесосов. Оригинальная торговая марка ETA принадлежала акционерному обществу ETA, название которого произошло от словосочетания Elektrotechnické aparáty (электрические устройства).

ETA была основана в начале 1920-х гг. в пражском районе Вршовице, но после Второй мировой войны предприятие было национализировано, а производство перенесено на завод Elektro-Praga-Hlinsko. Именно здесь была налажена сборка целого ряда известных бытовых приборов, например, блендера чашеобразной формы, фена, утюга Eta 211, пылесоса Eta X400.

После смены общественного строя у компании начались тяжелые времена, новые владельцы (10 приватизационных фондов) не смогли договориться о стратегии развития предприятия. Лишь после консолидации 80% акций в руках акционерного общества Plastkov была осуществлена реорганизация и ребрендинг ETA, а в 2011 году компанию приобрела сеть магазинов Euronics Чешская Республика.

ČEDOK

Основанная в 1920 году компания ČEDOK является старейшим туристическим агентством ЧР. До 1989 года именно эта фирма была монополистом на рынке туристических услуг Чехословакии, а во времена рыночных реформ она была приватизирована и разделена на чешский ČEDOK и словацкий SATUR. Вплоть до 2007 года доля бывшего лидера туриндустрии страны постоянно сокращалась, стабилизировать положение удалось только после появления нового мажоритарного акционера – компании ODIEN.

Вернуть ČEDOK на Олимп чешского турбизнеса пообещали собственники польской компании Itaka, которой с 2016 года принадлежит фирма. «Мы на верном пути к достижению этой цели. За последние два года количество наших клиентов увеличилось в 2,5 раза, мы растем в три раза быстрее рынка и значительно укрепили свои позиции», - отметил гендиректор ČEDOK Ян Колачны.

JAR

JAR – моющее средство, которое было разработано в 1955 году на предприятии Národní podnik Rakona. Его название произошло от двух фамилий – Янечек и Ранны, директора завода и изобретателя средства. Химический состав JAR постоянно менялся, но марка существует и по сей день благодаря компании Procter & Gamble, которая выкупила завод Rakona в 1991 году.

В современных Чехии и Словакии узнаваемость JAR вышла на новый уровень. Также как в России слово «ксерокс» стало синонимом копировального аппарата, в Чехии JAR является понятием, которое обозначает жидкое моющее средство для мытья посуды.

BOTAS

«Капиталистический» ренессанс в конце прошлого десятилетия пережила марка обуви Botas предприятия Národní podnik Botana (создано на базе одного из заводов национализированного концерна Baťa), основанное в 1963 году. Имя Botas отражает не только происхождение бренда Bota-S (Skuteč – город, где располагается предприятие), но и вид обуви – Bota-S (sportovní – спортивная). Известной и популярной эта обувь была, прежде всего, среди спортсменов-олимпийцев.

В 90-е гг. обувь Botas еще пользовалась спросом: модные западные марки достать было практически невозможно, а синтетические кроссовки, хоть и отдаленно, но все же напоминали обувь, в которой не стыдно показаться на людях. Однако вскоре марка ожидаемо затерялась среди всемирно известных брендов.

Новая жизнь легендарных социалистических кроссовок началась в 2008 году, когда молодые дизайнеры Ян Клосс и Якуб Короуш придумали революционный дизайн для модели Botas Classic, получившей приз на международном конкурсе European Design Awards. И благодаря этому продукция Botas сегодня пользуется популярностью, особенно среди профессиональных спортсменов.

«Считаю, что нам удалось выжить за счет наличия собственного бренда. Узнаваемость является необходимым условием для выживания во многих отраслях современной экономики. Многие другие крупные социалистические предприятия прекратили свое существование именно по этой причине. Сегодня нельзя лишь производить чужую продукцию, не предлагая покупателям «добавленной стоимости» в виде известного на всю страну бренда», - убежден глава BOTAS Франтишек Неставал.