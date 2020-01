Без программистов как без рук

Состояние IT-индустрии и нехватку кадров в интервью интернет-изданию Е15 прокомментировал глава компании по разработке программных обеспечений IDC-softwarehouse Карел Дивиш. Он признался, что «айтишники» в стране кончились, однако спрос на них так велик, что те при трудоустройстве начинают завышать себе цену, требуя практически нереальных условий труда и оплаты. Директор IT-компании Франтишек Земан заявил, что в нынешней ситуации отчасти виноваты специализированные средние школы и колледжи, которые могли бы готовить «айтишников» средней квалификации, однако вместо этого учат студентов излишней теории, вместо необходимых практических навыков. Впрочем, он допустил, что и тут проблема может быть в нехватке кадров – мало кто из IT-специалистов готов идти преподавать.

Сеть 5G послужит программистам, энергетическим компаниям и обычным пользователям

Переломным моментов в развитии чешских IT технологий может стать подключение к сети 5G. Для рядовых пользователей это означает значительное увеличение скорости мобильного интернета. Франк Здарский, главный инженер-программист компании Red Hat, объяснил, как эта новинка отразится на IT-сфере. По его словам, более быстрая сеть поможет компаниям поддерживать и развивать свои технологии с минимальным вмешательством системных администраторов – благодаря быстрой сети, охватывающей огромное количество отдельных IT-секторов, программы смогут сами вовремя находить, распознавать и устранять ошибки или вирусы.

Кроме того, введение 5G поможет в развитии таких областей как энергетика и коммунальное хозяйство. Энергетические установки требуют постоянного обслуживания, от этого зависит их правильное функционирование и безопасность. Быстрая и надежная связь 5G даст возможность непрерывно следить за системами с помощью датчиков (детекторы утечек на трубопроводах и многое другое). Это значительно сократит потребность во вмешательстве человека и повысит безопасность энергосистем и существенно улучшит удаленный мониторинг энергетических объектов, таких как ветряные электростанции и солнечные фермы. За счет перехода на более быструю сеть энергетические компании во всей Европе (в том числе, и в Чехии) смогут работать эффективнее и лучше обслуживать клиентов. Например, использование «умных» счетчиков обеспечит поставщикам и клиентам онлайн-доступ к данным и анализу потребления энергии, что позволит лучше распределять ресурсы. По оценкам Европейской комиссии, к середине 2020 году будет выпущено уже около 200 млн таких счетчиков для электроэнергии и 45 млн для поставок газа.

Искусственный интеллект в IT-сфере

Еще один фактор, который в значительной степени повлияет на развитие IT в Чехии, является введение искусственного интеллекта. По словам главы компании по разработке программных обеспечений IDC-softwarehouse Карела Дивиша IT компании будут продолжать пытаться внедрять искусственный интеллект в свои производственные процессы. Он заявил, что развитие искусственного интеллекта будет продолжаться, однако не столько с точки зрения новых разработок, а по объему внедрения этой технологии в отдельных областях IT. Другие программисты считают, что еще рано говорить о искусственном интеллекте, на данный момент в программной инженерии можно лишь говорить о введение сложных алгоритмов по IT-прогнозированию и по предоставлению программного обеспечения.