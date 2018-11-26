Разница между регионами с самой высокой и самой низкой покупательной способностью составляет почти 40%

Самым бедным с этой точки зрения является район Брунтал. Более высокие доходы, судя по паритету покупательной способности, не только прежде всего у жителей Праги, Центральной Чехии, но и у населения северо-восточной части Пльзеньского края, центральной части Южноморавского и Либерецкого краев и большинства столиц остальных регионов Чешской Республики.

Разница между регионами с самой высокой и самой низкой покупательной способностью, то есть между Прагой и Моравско-Силезским краем составляет 39,5 процента и сократилась на 2 процента. "В чешской столице и Центральной Чехии покупательная способность населения росла очень заметно, тем не менее, если увеличение этой способности в регионах подтвердится в следующие годы, это станет хорошим известием для развития отечественной экономики и жизненного уровня в Чехии в целом", отмечают авторы опроса.

Среди десяти населенных пунктов с самой высокой покупательной способностью на душу населения фигурируют Прага и девять из Центральной Чехии. В их числе Хыне (Chýně 121,6 % среднего уровня), Шестайовице (121,3 %) и Рудна (119,5 %).

На противоложном конце шкалы материальной обеспеченности находятся населенные пункты Устецкого и Моравско-Силезского регионов. Например Oбрнице (59,1 %), Tрмице (70,4 %) и Иржиков (76,4 %). Среднего уровня в стране достигают 23 % населенных пункта. Более 75% жителей чешских городков и поселков с точки зрения индекса покупательной способности не достигают среднего уровня обеспеченности сограждан .