Пятая часть компаний в Чехии - «спящие»

К категории «спящих», таким образом, можно отнести пятую часть компаний, содержащихся в торговом реестре страны. Тем не менее, их количество по сравнению с предыдущими годами снизилось на полтора процента.

Наибольшее количество «спящих» фирм зарегистрировано в Карловарском крае (где они представляют 26% от общего числа компаний) и в Праге (25,3%). Наименьшее - в Пардубицком, Оломоуцком, Краловеградецком краях и в Высочине.

Наименьшее количество неработающих фирм наблюдается среди тех, которые занимаются инженерией, промышленным производством, телекоммуникационными системами и предоставлением медицинской помощи.