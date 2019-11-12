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Пятая часть компаний в Чехии - «спящие»

Эва Туречкова
12-11-2019
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Около 100 тысяч зарегистрированных в Чехии фирм не ведет активную предпринимательскую деятельность. Данные обнародовала компания Bisnode.

Фото: Michal Jarmoluk / Pixabay, CC0Фото: Michal Jarmoluk / Pixabay, CC0

К категории «спящих», таким образом, можно отнести пятую часть компаний, содержащихся в торговом реестре страны. Тем не менее, их количество по сравнению с предыдущими годами снизилось на полтора процента.

Наибольшее количество «спящих» фирм зарегистрировано в Карловарском крае (где они представляют 26% от общего числа компаний) и в Праге (25,3%). Наименьшее - в Пардубицком, Оломоуцком, Краловеградецком краях и в Высочине.

Наименьшее количество неработающих фирм наблюдается среди тех, которые занимаются инженерией, промышленным производством, телекоммуникационными системами и предоставлением медицинской помощи.

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