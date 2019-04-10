PSJ утонула в долгах

PSJ испытывала финансовые трудности несколько последних лет. Еще в сентябре 2018 года, после того, как неудачей окончились переговоры с потенциальным инвестором, руководство компании решило подать иск в Краевой суд в Брно о признании PSJ банкротом. Однако судья отказался удовлетворить требование из-за рассмотрения аналогичного обращения со стороны одного из кредиторов фирмы.

Новый иск представители PSJ подали в конце ноября, и в декабре суд признал строительную компанию банкротом. Как сообщил пресс-секретарь фирмы Мирослав Фукс, слушание по рассмотрению требований было назначено на 3 апреля. Собрание кредиторов состоялось в Краевом суде в Брно, на нем был заслушан отчет арбитражного управляющего и прошло голосование о будущем компании. Большинством голосов было принято решение об открытии конкурсного производства в отношении PSJ.

«На собрании стало известно, что долги компании превышают 8,6 млрд крон (330 млн евро). Впрочем, окончательная сумма задолженности может оказаться на 5 млрд крон ниже. Ранее суд постановил, что PSJ должна выплатить данную сумму одному из кредиторов, однако решение еще не вступило в законную силу. Мы надеемся, что нам удастся оспорить вердикт и выиграть разбирательство», - отметил арбитражный управляющий PSJ Давид Яношик.

Он также уточнил, что никто из кредиторов не предлагал реорганизовать компанию: «Они настаивали на конкурсном производстве. Вместе с тем, PSJ не занимается строительной деятельностью с сентября 2018 года, работы в рамках имеющихся проектов были заморожены еще прошлым летом. По сути, PSJ на сегодняшний день представляет собой лишь набор активов, оцениваемый в 700 млн крон (27 млн евро)».

По словам управляющего, кредиторы утвердили замену двух из семи членов комитета кредиторов, который вместе с ним будет курировать распродажу имущества. Этот процесс может занять до двух лет, пояснил Яношик.

Из России – с убытками

В пресс-службе PSJ «Радио Прага» отказались комментировать происходящее в компании. «В настоящее время делать какие-либо выводы преждевременно, как и предоставлять более подробные комментарии», - отметил Мирослав Фукс.

В свою очередь, генеральный директор и председатель правления PSJ Франтишек Вацулик, объясняя причины банкротства, назвал причиной неутешительной финансовой ситуации убытки, которые компании понесла при реализации некоторых крупных проектов в Чехии. Среди них строительство 30-этажного небоскреба V Tower и административного здания Main Point Pankrac в Праге.

Весомыми потерями обернулись для PSJ и российские проекты. В частности, возведение первой очереди торгово-развлекательного центра «Небо» в Нижнем Новгороде. «Это был один из самых ожидаемых и амбициозных объектов торговой недвижимости в РФ, но из-за стечения различных обстоятельств PSJ потеряла на проекте ТРК «Небо» почти 200 млн крон. В ходе строительства компания столкнулась со сложностями, которые невозможно было предсказать при подписании договора, а инвестор отказался компенсировать потери», - говорится в тексте иска о признании PSJ банкротом.

Значительные убытки понесла PSJ и при строительстве предприятия по деревообработке и производству строительных материалов в пригороде Уфы. Стоимость объекта оценивалась в 1,5 млрд крон, потери чешской фирмы превысили 330 млн.

«Параллельно с реализацией нашего проекта в России были утверждены новые технические нормы, в связи с чем нами было установлено технологическое оборудование, бетонные круглые бункеры и пожарные резервуары. Дополнительный объем работ на объекте пришлось PSJ реализовать за свой счет», - рассказал в интервью изданию E15 глава компании Франтишек Вацулик.

Будущее компании

В настоящее время PSJ нуждается в финансовых вливаниях в объеме не менее 1 млрд крон, но шансов на спасение практически нет. «Любые сложности ведущих экономических субъектов и крупнейших работодателей края – это огромная проблема для субпоставщиков и всей экономики региона», - заявил Томаш Прхал, глава Торгово-экономической палаты Края Высочина.

Помимо ликвидации рабочих мест и крупных цепочек поставок, банкротство и возможная ликвидация PSJ грозит потерей профессионального статуса местному футбольному клубу, основным акционером которого на протяжении последних 15 лет являлась строительная компания.

«В администрации города Йиглава идут разговоры о возможном понижении в классе ФК «Высочина», который выступает во втором по силе дивизионе страны. Перспективы у команды туманные, клуб ожидают тяжелые времена», - отметил журналист издания MF Dnes Радек Лаудин.