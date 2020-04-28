Prusa Research защищает от коронавируса

«Последние недели мы изготавливали исключительно защитные экраны. Интерес к ним был настолько велик, что нам пришлось отказаться от производства других товаров. Хотя мы значительно продвинулись в реализации другого проекта по созданию специальных защитных очков, потребность в экранах оказалась значительно выше. Подобно респираторам, изготовленным на 3D-принтерах, экраны подходят любому, вне зависимости от размера и формы головы. У жесткого пластика, применяемого при производстве очков, этого добиться сложно», - объяснил владелец компании Йозеф Пруша.

Бизнесмен также сообщил, что на основании технологий Prusa Research добровольцы по всей стране изготовили еще около 200 тыс. защитных экранов. Тем не менее, неудовлетворенный спрос в Чехии на этот вид продукции оценивается на уровне 50 тыс. штук. «Мы получаем соответствующие заявки от госучреждений, больниц, школ, которые, вероятно, скоро откроются и будут нуждаться в различных средствах защиты. В этой связи мы открыли счет в банке, на который каждый, кто готов поддержать нас, может пожертвовать деньги. До настоящего времени мы получили около 2,5 млн крон (100 тыс. долларов), что составляет примерно половину текущих прямых расходов нашей компании», - отметил Йозеф Пруша.

Напомним, Prusa Research уже несколько лет входит в топ-3 рейтинга 50 самых быстрорастущих компаний в сфере высоких технологий в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, который ежегодно публикует консалтинговая компания Deloitte. «Prusa Research после победы в 2018 году уступил лидерство, но компания продолжает расти быстрее, чем ближайшие преследователи. Конкурировать с ним неспособна ни одна аналогичная фирма в центрально-европейском регионе», - прокомментировал итоги рейтинга Иржи Сауэр из компании Deloitte.