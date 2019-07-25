Prusa Research: строитель новой реальности

Тимур Кашапов
25-07-2019
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Выручка ведущего мирового разработчика и производителя 3D-принтеров Prusa Research выросла в 2018 году более чем в два раза и достигла 590 млн крон (22,7 млн евро). Ранее чешская фирма заняла первое место в рейтинге Deloitte's Technology Fast 50 и была признана самой быстрорастущей технологической компанией в Центральной Европе.

Фото: Prusa Research, CC BY-SA 3.0Фото: Prusa Research, CC BY-SA 3.0 Как сообщил основатель и глава Prusa Research Йозеф Пруша, в прошлом году компании удалось продать почти 60 тыс. 3D-принтеров. Таким образом доля компании на мировом рынке превысила 10%. По данным Wohlers Associates, глобальные продажи 3D-принтеров в 2018 году составили более 591 тыс. штук, причем рост глобального рынка измерялся 34,5%. Одним из главных катализаторов спроса стал интерес потребителей к трехмерным продуктам, которые можно создавать по собственным проектам и идеям.

В 2019 году мировые расходы на технологии трехмерной печати, включая покупку 3D-принтеров, материалов для них, программного обеспечения и сопутствующих сервисов вырастут более чем на 21% по сравнению и достигнут 13 млрд евро, прогнозируют аналитики IDC. Специалисты полагают, что рынок 3D-печати будет в среднем расти на 19% вплоть до 2022 года, и к этому времени его объем в денежном выражении составит порядка 22,7 млрд долларов.

В Prusa Research готовы к такому развитию событий. В настоящее время в компании работает более 430 человек, а объемы производства растут в арифметической прогрессии.

«Одно из наших основных преимуществ заключается в том, что мы осуществляем продажи по всему миру напрямую, без посредников. У нас есть прямой контакт с заказчиком, и мы стараемся максимально удовлетворить все его требования. В настоящее время у нас работает 60 разработчиков, причем мы готовимся расширять штат. Ключом к успеху в данной отрасли является постоянное развитие и расширение границ возможного, которое и позволяет выжить в высококонкурентной среде», - убежден Йозеф Пруша.

Тимур Кашапов
25-07-2019
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