Prusa Research: строитель новой реальности

Как сообщил основатель и глава Prusa Research Йозеф Пруша, в прошлом году компании удалось продать почти 60 тыс. 3D-принтеров. Таким образом доля компании на мировом рынке превысила 10%. По данным Wohlers Associates, глобальные продажи 3D-принтеров в 2018 году составили более 591 тыс. штук, причем рост глобального рынка измерялся 34,5%. Одним из главных катализаторов спроса стал интерес потребителей к трехмерным продуктам, которые можно создавать по собственным проектам и идеям.

В 2019 году мировые расходы на технологии трехмерной печати, включая покупку 3D-принтеров, материалов для них, программного обеспечения и сопутствующих сервисов вырастут более чем на 21% по сравнению и достигнут 13 млрд евро, прогнозируют аналитики IDC. Специалисты полагают, что рынок 3D-печати будет в среднем расти на 19% вплоть до 2022 года, и к этому времени его объем в денежном выражении составит порядка 22,7 млрд долларов.

В Prusa Research готовы к такому развитию событий. В настоящее время в компании работает более 430 человек, а объемы производства растут в арифметической прогрессии.

«Одно из наших основных преимуществ заключается в том, что мы осуществляем продажи по всему миру напрямую, без посредников. У нас есть прямой контакт с заказчиком, и мы стараемся максимально удовлетворить все его требования. В настоящее время у нас работает 60 разработчиков, причем мы готовимся расширять штат. Ключом к успеху в данной отрасли является постоянное развитие и расширение границ возможного, которое и позволяет выжить в высококонкурентной среде», - убежден Йозеф Пруша.