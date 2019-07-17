Прокати нас по Праге на тракторе!

Отсутствие красной наклейки означает, что данный транспорт не должен проходить плановый техосмотр. Заместитель мэра по транспорту Адам Шайнгерр сообщает: «Действительно, некоторые регистрируют свои автомобили как особое транспортное средство. Это могут быть тракторы и другие подобные механизмы. Должен сказать, что раньше мы с подобным не сталкивались и теперь решаем, могут ли эти автомобили в принципе двигаться по дорогам».

Как рассказал «Чешскому Радио» один из владельцев экскурсионных компаний с ретроавтомобилями, не пожелавший публиковать свое имя, – это вполне обычная ситуация. «Когда вы проходите техосмотр, то должны соответствовать определенным критериям, но этот автомобиль имеет особенную конструкцию, для которой нет нормативов, однако разрешение на движение по дорогам он имеет».

Около Пороховых ворот в центре Праги журналисты «Чешского Радио» обнаружили ретроавтомобили с красной наклейкой на регистрационном номере, что означает: эти транспортные средства могут использоваться как обычные такси. Водители сообщили, что возят туристов по определенным трассам, однако это тоже является нарушением правил, установленных мэрией, поскольку такие автомобили не должны ходить по фиксированному маршруту и не имеют права ожидать пассажиров в конкретных точках города.

Администрация Праги намерена как минимум снизить число ретроавтомобилей, курсирующих по центру столицы. Некоторые владельцы компаний не возражают против такого решения, однако ожидают от властей, что в этой области появятся четкие правила. «Мы хотим и даже специально просим, чтобы с нами кто-нибудь договорился о том, как мы должны правильно действовать», – заявил один из шоферов, сидящих за рулем туристических автоветеранов. В настоящее время мэрия Праги приступила к анализу данных, полученных в ходе проверки.