Производитель велосипедов Favorit обанкротился

Производитель велосипедов всемирно известной чехословацкой марки Favorit («Фаворит») обанкротился. Словацкий предприниматель Рихард Галович, который приобрел ценный бренд за 5 миллионов крон в 2011 году и, воспользовавшись государственными субсидиями, в 2016 году вновь открыл производство в Рокыцанах, продал в начале текущего года утопающее в долгах предприятие новому владельцу.
В настоящее время компания Favorit Manufacture, переименованная в RC Orange, заявила о своей неплатежеспособности, пишет чешское издание E15.
Гоночные велосипеды Favorit, а также модели для велобола, управляемые братьями Поспишилами, долгие годы побеждали на мировых первенствах и олимпийских играх. Всего было выпущено более полутора миллионов велосипедов этой марки, среди них - также дамские модели или так называемые тандемы.
История марки «Фаворит» неразлучно связана с городом Рокыцаны, где в тридцатые годы XX века были построены сразу два завода по производству велосипедов - Tripol и Tudor. После окончания Второй мировой войны, с приходом к власти коммунистов, оба завода были национализированы и насильно включены в состав компании ČZ Strakonice.