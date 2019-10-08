Производитель велосипедов Favorit обанкротился

В настоящее время компания Favorit Manufacture, переименованная в RC Orange, заявила о своей неплатежеспособности, пишет чешское издание E15.

Гоночные велосипеды Favorit, а также модели для велобола, управляемые братьями Поспишилами, долгие годы побеждали на мировых первенствах и олимпийских играх. Всего было выпущено более полутора миллионов велосипедов этой марки, среди них - также дамские модели или так называемые тандемы.

История марки «Фаворит» неразлучно связана с городом Рокыцаны, где в тридцатые годы XX века были построены сразу два завода по производству велосипедов - Tripol и Tudor. После окончания Второй мировой войны, с приходом к власти коммунистов, оба завода были национализированы и насильно включены в состав компании ČZ Strakonice.