Производитель грузовиков Avia Motors отказывается от дизельных моторов

Все дизельные грузовики, выпускаемые Avia Motors, соответствуют эмиссионным нормам Euro 6. Фирма могла бы приспособиться и к новым лимитам, которые вступят в действие осенью 2019 года, однако, такой шаг отразился бы в увеличении окончательной стоимости продукции. Поэтому ставка сделана на выпуск электрических грузовиков. Об этом экономическому журналу «Е 15» сообщил пресс-секретарь фирмы Avia Motors Андрей Чиртек.

Новые машины будут выпускаться на базе уже существующей модельной линейки легких грузовиков «Avia Initia». Электромоторы должны поставляться партнерскими фирмами из Европы и Азии, с которыми ныне ведутся переговоры.