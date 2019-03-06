Производитель грузовиков Avia Motors отказывается от дизельных моторов

Антон Каймаков
06-03-2019
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Грузовики чешского производителя Avia Motors будут оснащаться электродвигателями. Последний дизельный автомобиль покинет мастерские завода в Пржелоуче, расположенного в 13 километрах от города Пардубице, летом текущего года.

Фото: Avia MotorsФото: Avia Motors

Все дизельные грузовики, выпускаемые Avia Motors, соответствуют эмиссионным нормам Euro 6. Фирма могла бы приспособиться и к новым лимитам, которые вступят в действие осенью 2019 года, однако, такой шаг отразился бы в увеличении окончательной стоимости продукции. Поэтому ставка сделана на выпуск электрических грузовиков. Об этом экономическому журналу «Е 15» сообщил пресс-секретарь фирмы Avia Motors Андрей Чиртек.

Новые машины будут выпускаться на базе уже существующей модельной линейки легких грузовиков «Avia Initia». Электромоторы должны поставляться партнерскими фирмами из Европы и Азии, с которыми ныне ведутся переговоры.

Антон Каймаков
06-03-2019
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Фото: Pixabay rawpixel/CC0

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