Производитель автобусов Iveco возобновляет производство

Чешская фирма по производству пассажирских автобусов Iveco Czech Republic, главный завод которой находится в г. Высоке Мыто, вновь запускает сборочную линию, которая была остановлена 30 марта сего года из-за эпидемии нового коронавируса. Фирма перестала получать необходимые комплектующие от своих субподрядчиков.
На заводе Iveco работает около 4000 человек. Сотрудникам на время вынужденного простоя было предложено воспользоваться полностью оплачиваемым отпуском или остаться дома с сохранением 80% зарплаты, которую они получат в рамках временного прекращения деятельности по инициативе работодателя.
Руководство фирмы надеется, что заводу удастся восполнить упущенное и выполнить все полученные заказы до конца года. В 2019 году Iveco Czech Republic на своем конвейере собрала 4 612 автобусов, что на 7,6% (326 автобусов) больше, чем годом раньше. Наибольшим спросом у заказчиков пользуется модель пригородного автобуса Crossway. За 12 лет выпуска клиентам было отправлено 40 000 автобусов упомянутой модели Iveco.
На чешском производственном рынке Iveco охватывает 52% междугороднего автобусного сегмента, а в соседней Словакии 44,5%. 93% собранных в Високом–Мито автобусов отправляется на экспорт, главным образом во Францию, Италию и Германию.