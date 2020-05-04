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Производитель автобусов Iveco возобновляет производство

Антон Каймаков
04-05-2020
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Чешская фирма по производству пассажирских автобусов Iveco Czech Republic, главный завод которой находится в г. Высоке Мыто, вновь запускает сборочную линию, которая была остановлена 30 марта сего года из-за эпидемии нового коронавируса. Фирма перестала получать необходимые комплектующие от своих субподрядчиков.

Фото: Junta de Castilla y León, YouTube, CC BY 3.0Фото: Junta de Castilla y León, YouTube, CC BY 3.0 На заводе Iveco работает около 4000 человек. Сотрудникам на время вынужденного простоя было предложено воспользоваться полностью оплачиваемым отпуском или остаться дома с сохранением 80% зарплаты, которую они получат в рамках временного прекращения деятельности по инициативе работодателя.

Руководство фирмы надеется, что заводу удастся восполнить упущенное и выполнить все полученные заказы до конца года. В 2019 году Iveco Czech Republic на своем конвейере собрала 4 612 автобусов, что на 7,6% (326 автобусов) больше, чем годом раньше. Наибольшим спросом у заказчиков пользуется модель пригородного автобуса Crossway. За 12 лет выпуска клиентам было отправлено 40 000 автобусов упомянутой модели Iveco.

На чешском производственном рынке Iveco охватывает 52% междугороднего автобусного сегмента, а в соседней Словакии 44,5%. 93% собранных в Високом–Мито автобусов отправляется на экспорт, главным образом во Францию, Италию и Германию.

Антон Каймаков
04-05-2020
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