Профицит внешней торговли ЧР остановился на отметке 17,6 млрд крон

Эва Туречкова
08-04-2019
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Профицит внешней торговли Чехии, по данным за февраль, составил 17,6 миллиарда крон (704 млн евро). Полученный показатель ниже прошлогоднего на 1,4 млрд крон.

Иллюстративное фото: Pexels, Pixabay / CCИллюстративное фото: Pexels, Pixabay / CC

Положительное сальдо торгового баланса ЧР было достигнуто в большой степени благодаря экспорту автомобилей, который в межгодовом сравнении вырос на 4,2 миллиарда крон (168 млн евро), сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).

Внешнеторговый оборот ЧР со странами Евросоюза составил 65,4 млрд крон, то есть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 9,8 млрд крон. В то же время, наблюдался дефицит торговли со странами, не входящими в состав Евросоюза. Объем экспорта в эти государства сократился на 10,8 млрд и составил 45,6 млрд крон.

Снижение показателей экспорта отмечалось в торговле другими транспортными средствами (корабли, локомотивы, самолеты, велосипеды), а также нефтью и компьютерной техникой.

Эва Туречкова
08-04-2019
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