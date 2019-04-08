Профицит внешней торговли ЧР остановился на отметке 17,6 млрд крон

Положительное сальдо торгового баланса ЧР было достигнуто в большой степени благодаря экспорту автомобилей, который в межгодовом сравнении вырос на 4,2 миллиарда крон (168 млн евро), сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).

Внешнеторговый оборот ЧР со странами Евросоюза составил 65,4 млрд крон, то есть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 9,8 млрд крон. В то же время, наблюдался дефицит торговли со странами, не входящими в состав Евросоюза. Объем экспорта в эти государства сократился на 10,8 млрд и составил 45,6 млрд крон.

Снижение показателей экспорта отмечалось в торговле другими транспортными средствами (корабли, локомотивы, самолеты, велосипеды), а также нефтью и компьютерной техникой.