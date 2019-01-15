Продажи в чешских IKEA растут, но половина посетителей уходит без покупок

В целом холдинг, однако, считает свою работу успешной – его прибыль за 2017/2018 финансовый год составила 885 миллионов крон (35 миллионов евро). За это время в четырех мебельных центрах IKEA, действующих на территории Чехии, побывало 10,2 миллиона посетителей, однако лишь 5,6 миллионов приобрели там хотя бы один товар.

При этом продажи мебели IKEA выросли за год на 3,4 процента, а кухонной мебели – на 4,3 процента. Средняя сумма, которую покупатель оставляет в кассе магазина, составила 1680 крон (около 66 евро). Продажи товаров магазина по Интернету выросли до 6 процентов от общего числа.

В сентябре 2018 года шведская торговая сеть открыла в центре Праги свой первый мини-магазин – так называемый pop-up, площадь которого составляет всего 800 м2. IKEA, основанная в 1943 году в Швеции бизнесменом Ингваром Кампрадом, остается крупнейшей компанией по розничной торговле мебелью в мире. В Чехии на этом рынке действуют также такие фирмы как Kika, Jysk, Asko-Nábytek, Sconto и Möbelix CZ.