Продажи гибридов увеличились на 73 процента

Таким образом в стране было продано 8346 автомобилей, под капотом которых находится как двигатель внутреннего сгорания, так и электродвигатель. Гибриды составили 3,3 процента от общего объема продаж, сообщил Союз импортеров автомобилей. Сбыт электрокаров увеличился на 3 процента до 636 единиц.

Наиболее продаваемыми в Чехии оказались гибридные авто марок Toyota (4140 автомобилей), Audi (1015), Mercedes-Benz (783). На рынок гибридов под конец года вышла и отечественная Škoda, успевшая продать 85 автомобилей Superb с двойным двигателем.

«Интерес к гибридным легковым автомобилям в прошлом году значительно увеличился. Заказчики заинтересованы, прежде всего, в их надежности, низком расходе топлива, незначительных затратах на эксплуатацию, и, не в последнюю очередь, их покупают из-за экологии», - сообщил Мартин Пелешка, генеральный директор чешского филиала Toyota.

Škoda в этом году намерена представить кроме гибридной версии Superb также новое поколение модели Octavie.