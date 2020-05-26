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Прибыль оператора нефтепроводов Mero увеличилась на 5 процентов

Эва Туречкова
26-05-2020
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Чистая прибыль государственной компании Mero, собственника и оператора сети нефтепроводов на территории Чешской Республики, в межгодовом сравнении увеличилась на 5,1 процента и составила рекордных 597,4 миллиона крон.

Фото: Vodnik, Wikimedia CC BY-SA 3.0Фото: Vodnik, Wikimedia CC BY-SA 3.0

Выручка за прошлый год поднялась на 4,2 процента, в денежном исчислении до 1,98 миллиарда крон.

Компании принадлежит нефтепровод IKL (Ингольштадт-Кралупы-Литвинов) и чешский отрезок нефтепровода «Дружба». Mero является единственной компанией по транспортировке нефти в Чехии и обеспечивает хранение основных объемов национальных стратегических кризисных запасов нефти в стране.

Согласно данным, опубликованным информагентством ЧТК, компания за период с 2002 по 2018 год выплатила чешскому государству дивиденды на сумму 5,4 млрд крон.

Доходы от транспортировки нефти составляют 75 процентов от доходов компании, остальные 25 процентов формируются за счет платежей за хранение государственного материального запаса нефти.

Эва Туречкова
26-05-2020
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