Преждевременное погашение ипотеки в ЧР подешевеет

Ирина Ручкина
08-03-2019
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Национальный банк Чешской Республики принял постановление о том, что сумма, взимаемая за досрочное погашение ипотечного или другого жилищного кредита, не должна превышать затрат на административные расходы. Все остальные платы, пошлины или штрафы Национальный банк назвал нелегитимными и призвал все коммерческие банки Чехии изменить условия в ипотечных договорах. Об этом пресс-центр Национального банка сообщил 7 марта 2019 года.

Фото: Ондржей ТомшуФото: Ондржей Томшу Национальный банк считает недопустимыми такие сборы, как выплата провизии банковскому посреднику, снижение процентного дохода у долгосрочных вкладов или увеличение процентных расходов по долгу. Нововведения должны привести к уменьшению количества пошлин и в первую очередь – к снижению сборов за преждевременное погашение ипотеки. Об этом Нацбанк начал вести переговоры с коммерческими банками еще в конце 2018 года.

Досрочное погашение часто используется при смене банка в период выплачивания кредита на жилье. Однако в настоящее время процентная ставка растет, поэтому для многих людей, выплачивающих ипотечный кредит по «замороженной» процентной ставке, нет смысла в смене банка. Ситуация могла бы измениться в случае, если ставки начнут падать.

Содержащийся в ипотечных договорах пункт о том, что при трудных жизненных ситуациях (тяжелое заболевание, серьезная травма) досрочное погашение ипотечного кредита производится бесплатно, останется без изменений.

По словам представителя Чешской банковской ассоциации по жилищному вопросу Владимира Станюры, досрочное погашение ипотечного кредита подешевеет на несколько тысяч, однако это, в свою очередь, отразится на ценах ипотек – они станут дороже, чтобы покрыть снижение сборов за преждевременную выплату.

Ирина Ручкина
08-03-2019
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