Премьер: Чехия должна продвигать расширение АЭС даже ценой нарушения европейского права

«Что касается атомного ядра, мы проспали. ... Новые блоки «Темелина» можно было уже строить. Мы должны этот план продвинуть, даже если нам придется пойти наперекор европейскому праву. Энергетическая безопасность является для нас приоритетом», - отметил глава правительства. Что именно премьер Андрей Бабиш подразумевает под нарушением норм европейского права, он, однако, пока не объяснил. В прошлом в контексте некоторых планов по расширению АЭС были высказаны предположения о их несоответствии стандартам европейского права, а именно директиве о запрете на предоставление проектам финансовой господдержки.

Чего можно ожидать от Австрии?

Например, в случаях британской АЭС Hinkley Point – строительство ведет британский филиал французской EDF, и венгерской станции Paks, строительство новых блоков которой доверено госкорпорации «Росатом», Европейская комиссия приняла решение о том, что эти страны не прибегали к государственной финансовой поддержке. При этом около сорока лет последовательно выступающая против ядерной энергетики Австрия, несмотря на то, что ЕК ранее классифицировала субсидии для АЭС как безопасные, стремилась обжаловать в суде решение Европейской комиссии утвердить строительство этих энергоблоков. Европейский суд подтвердил вердикт ЕС касательно АЭС Hinkley Point, однако в случае иска в отношении Paks, где позицию Австрии поддержал также Люксембург, суд еще не принял окончательного решения, напоминает агентство ЧТК о претензиях со стороны Вены.

Критика проекта расширения АЭС «Дукованы»

Австрийские политики в сентябре дали понять, что взвешивают возможность жалобы из-за якобы имеющего место госфинансирования проекта расширения АЭС «Дукованы».

Заместитель гетмана Нижней Австрии Пернкопф в связи с этим сообщил, что «он ожидает ответа от Праги, каким образом будет финансироваться строительство новых блоков, после чего будет принято решение о дальнейших мерах».