Архив передач

Премьер: Чехия должна продвигать расширение АЭС даже ценой нарушения европейского права

Лорета Вашкова
16-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чехия должна отстоять свое право на строительство новых атомных блоков даже ценой нарушения норм европейского права. С таким заявлением выступил 15 октября на заседании парламентского Комитета по европейским делам глава Кабмина Андрей Бабиш. По мнению премьера, новые блоки необходимо построить в обеих чешских атомных электростанциях -«Дукованы» и «Темелин».

Фото: IAEA Imagebank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0Фото: IAEA Imagebank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

«Что касается атомного ядра, мы проспали. ... Новые блоки «Темелина» можно было уже строить. Мы должны этот план продвинуть, даже если нам придется пойти наперекор европейскому праву. Энергетическая безопасность является для нас приоритетом», - отметил глава правительства. Что именно премьер Андрей Бабиш подразумевает под нарушением норм европейского права, он, однако, пока не объяснил. В прошлом в контексте некоторых планов по расширению АЭС были высказаны предположения о их несоответствии стандартам европейского права, а именно директиве о запрете на предоставление проектам финансовой господдержки.

Чего можно ожидать от Австрии?

Например, в случаях британской АЭС Hinkley Point – строительство ведет британский филиал французской EDF, и венгерской станции Paks, строительство новых блоков которой доверено госкорпорации «Росатом», Европейская комиссия приняла решение о том, что эти страны не прибегали к государственной финансовой поддержке. При этом около сорока лет последовательно выступающая против ядерной энергетики Австрия, несмотря на то, что ЕК ранее классифицировала субсидии для АЭС как безопасные, стремилась обжаловать в суде решение Европейской комиссии утвердить строительство этих энергоблоков. Европейский суд подтвердил вердикт ЕС касательно АЭС Hinkley Point, однако в случае иска в отношении Paks, где позицию Австрии поддержал также Люксембург, суд еще не принял окончательного решения, напоминает агентство ЧТК о претензиях со стороны Вены.

Критика проекта расширения АЭС «Дукованы»

Австрийские политики в сентябре дали понять, что взвешивают возможность жалобы из-за якобы имеющего место госфинансирования проекта расширения АЭС «Дукованы».

Заместитель гетмана Нижней Австрии Пернкопф в связи с этим сообщил, что «он ожидает ответа от Праги, каким образом будет финансироваться строительство новых блоков, после чего будет принято решение о дальнейших мерах».

Лорета Вашкова
16-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: NuScale

Чешские и американские специалисты будут сотрудничать при разработке небольших модульных ядерных реакторов

Чешский энергетический гигант ČEZ подписал соглашение о взаимопонимании с американской фирмой NuScale. Компании намерены сотрудничать…
«Дукованы», фото: Michal Kopecký, Panoramio, CC BY 3.0

«Атомная» ставка Чехии

Чехия будет развивать атомную энергетику, такое решение приняло правительство ЧР в понедельник, 8 июля. Другого пути у нашей страны…
Фото: World Nuclear News

Сила чешского «атома»

Компания Škoda JS сообщила о завершении модернизации систем безопасности АЭС «Пакш». Стоимость проекта превысила 1 млрд крон (около…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL