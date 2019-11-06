Пражский аэропорт превращается в пункт назначения и теряет деньги транзитников

Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела рапортует о рекордных показателях пассажиропотока. Дела главной чешской воздушной гавани, однако, не столь успешны, как может показаться на первый взгляд.
Аэропорт Праги превращается в целевой пункт назначения пассажиров принимаемых столицей самолетов различных авиакомпаний мира. Процент транзитников серьезно сократился, что сопровождается сокращением доходов, так как пассажиры, осуществляющие пересадку, за обслуживание платят авиакомпаниям и аэропортам ощутимо больше, чем те, кто прилетел в свой главный пункт назначения.
Поток транзитников с 2010 года сократился почти с 25% от общего количества обслуженных в Праге авиапассажиров до 3%, даже менее. Таковы данные, публикуемые Аэропортом имени Вацлава Гавела.
Улучшить положение воздушной гавани могло бы увеличение количества обслуживаемых в Праге дальних рейсов, например, во Вьетнам.