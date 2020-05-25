Пражский аэропорт ожидает расширение

Реализация заказа обойдется в 835 миллионов крон (около 31 миллиона евро) без учета НДС, что на 80 миллионов больше, чем предполагалось изначально. Информацию опубликовал сервер Zdopravy.cz.

«Терминал Юг» иногда также называют «Стара Рузине». В нем производится обслуживание частных рейсов, что не изменится. Однако реконструкция Терминала «Юг», в результате которой появится возможность обслуживания здесь более крупных авиалайнеров, узко связана с готовящимся расширением «Терминала 2» «Аэропорта имени Вацлава Гавела» и строительством новой параллельной взлетно-посадочной полосы.