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Пражский аэропорт ожидает расширение

Антон Каймаков
25-05-2020
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По результатам проведенного тендера, частичную перестройку рулежных дорожек и расширение южного терминала пражского «Аэропорта имени Вацлава Гавела» осуществят копании Eurovia и Hochtief.

Фото: Šjů, CC BY-SA 3.0Фото: Šjů, CC BY-SA 3.0

Реализация заказа обойдется в 835 миллионов крон (около 31 миллиона евро) без учета НДС, что на 80 миллионов больше, чем предполагалось изначально. Информацию опубликовал сервер Zdopravy.cz.

«Терминал Юг» иногда также называют «Стара Рузине». В нем производится обслуживание частных рейсов, что не изменится. Однако реконструкция Терминала «Юг», в результате которой появится возможность обслуживания здесь более крупных авиалайнеров, узко связана с готовящимся расширением «Терминала 2» «Аэропорта имени Вацлава Гавела» и строительством новой параллельной взлетно-посадочной полосы.

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