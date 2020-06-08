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Пражские трамваи подключат к европейской спутниковой системе Galileo

Катерина Айзпурвит
08-06-2020
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Во всех составах пражского трамвайного парка будет установлено оборудование, позволяющее принимать сигналы навигационных систем Galileo, GPS, Glonass и BeiDou, что позволит сделать локализацию более точной.

Фото: EC AV ServicesФото: EC AV Services

«Транспортное предприятие Праги» объявляет на поставку навигационных приборов конкурс, победитель которого будет назван в августе. Ориентировочная стоимость заказа составляет 20 миллионов крон.

«Благодаря новому оборудованию и возможности использовать сигнал европейской спутниковой системы Galileo мы не только сможем сделать локализацию трамвая более точной, до 1,5 метров, но и улучшить работу других систем, которые мы используем», – подчеркнул гендиректор «Транспортного предприятия Праги» Петр Витовский.

По его словам, в трамваях нового поколения типа 15T появится возможность автоматически регулировать скорость движения состава на поворотах, объявлять остановки и включать фары в туннелях.

Прага станет одним из первых городов Европы, который подключит к Galileo свой общественный транспорт. Европейская спутниковая навигация заменит систему GPS, которая используется уже 20 лет.

Катерина Айзпурвит
08-06-2020
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