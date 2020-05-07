Пражские берега Влтавы соединит канатная дорога

Кабины будут ходить между конечной остановкой трамвая, расположенной рядом с железнодорожной станцией «Надражи Подбаба», и автобусной остановкой в «Подгоржи» в Богницах.

Протяженность пражской канатной дороги составит 2,5 км, путь займет 7 минут. Объем перевозок по ней будет сравним с трамвайной линией, которая должна связать оба берега Влтавы в этих местах после 2030 года (около 4000 пассажиров в час).

Потребность транспортной связи между районами, разделенными рекой Влтавой, существует уже долгое время. Сейчас автомобильный путь между Подбабой и Богницами занимает около получаса. Между берегами на севере столицы ходит только паром.

Как заявляют представители пражской мэрии, основное преимущество канатной дороги заключается в ее экологичности, система также не требует масштабного освобождения территории.