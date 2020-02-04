Пражская мэрия против Airbnb

3 января в ходе интервью для The Obersver, воскресного издания британской газеты The Guardian, Зденек Гржиб отметил, что проект по ограничению функционирования Airbnb является основным пунктом программы, целью которой является возвращение города пражанам и улучшение ситуации, возникшей из-за негативного влияния туризма на жизнь в столице. По словам Зденека Гржиба, из-за Airbnb Прага превратилась в одну большую гостиницу, а невозможность ограничить эту площадку «сжирает город изнутри».

«Если раньше мы могли контролировать количество туристов в городе, просто одобрив деятельность определенного количество отелей с определенной вместимостью, то сегодня Прага не может ограничивать количество мест для размещения туристов. Цифры действительно критические», — сказал Гржиб.

В столице Чехии проживает около 1,3 миллиона человек. В 2018 году здесь побывало 8 миллионов туристов (для сравнения: в 2000 году их было всего 2,5 миллиона). И число туристов будет продолжать расти. Свою роль здесь, по мнению городской администрации, сыграло и развитие интернет-площадки Airbnb. Количество жилья, арендованного посредством Airbnb, с 2016 по 2018 год выросло в три раза. Из-за этого в месте съема жилья туристов увеличивается шум, количество мусора, что в целом негативно влияет на уровень жизни горожан. Еще одно негативное последствие — резкий рост цен на жилье в Праге.

Зденек Гржиб заявил, что текущее положение вещей далеко от первоначальной задумки Airbnb, цель которой была в том, чтобы туристы могли остановиться в доме или квартире местных жителей, поделиться своим опытом путешествий, попробовать местную еду или в знак благодарности приготовить хозяевам блюдо своей национальной кухни. Мэр отметил, что услуга превратилась в отельную, когда арендодатель зарабатывает за счет комфорта своих соседей. Он намерен убедить Министерство регионального развития поддержать законы, позволяющие местным органам власти издавать собственные указы, касающиеся краткосрочной аренды в зависимости от условий жизни в конкретных городах. Зденек Гржиб подчеркнул, что регулировать Airbnb надо так, чтобы не дать людям нечестно зарабатывать, однако при этом сохранить первоначальную идею.