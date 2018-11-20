Правительство выделило на поддержку инвестиций BMW 21 миллион евро

Эва Туречкова
20-11-2018
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Немецкая компания BMW получит от чешского государства в качестве поддержки инвестиций 529 миллионов крон (21 миллион евро) на строительство исследовательского центра и испытательной площадки в районе г. Соколов.

Фото: Pixabay, Public DomainФото: Pixabay, Public Domain

Соответствующее постановление во вторник одобрило правительство, сообщил министр по охране окружающей среды Рихард Брабец. Карловарский край обещал инвестировать в подключение центра к дорожной сети Чехии 40 миллионов крон.

ВМW планирует вложить в строительство исследовательского центра в течение семи лет 2,55 миллиарда крон (102 миллиона евро). Компания также обещает создать несколько сотен рабочих мест. На испытательной площадке будет проходить тестирование систем автономного управления. В самом центре откроется лаборатория климатических исследований и борьбы с коррозией. Общая площадь комплекса составит 525 га. Начало эксплуатации запланировано на 2022 год.

Центр находится в двух часах езды от главного мюнхенского Исследовательско-инновационного центра (FIZ). Строительный участок компания приобрела у акционерного общества Sokolovská uhelná.

Эва Туречкова
20-11-2018
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Фото: Pixabay CC0

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