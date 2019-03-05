Правительство ЧР утвердило проект по поддержке рынка капитала

В проекте указано, что рынок капитала в Чешской Республике в настоящее время недостаточно выполняет свою основную функцию, заключающуюся в эффективном распределении инвестиций от частных лиц предпринимателям, которым необходимо финансировать свое развитие. Потому многие программы будут направлены непосредственно на развитие финансовой и инвестиционной грамотности, а также на лучшую презентацию развивающихся проектов для широкой общественности.

В ходе развития экономики Чешской Республики, ситуация сложилась так, что при реализации проектов и по сей день преобладает традиционное банковское финансирование (депозиты и кредиты), а также получение субсидий со стороны ЕС. По оценкам экономистов, главным препятствием на пути развития рынка капитала среди частных лиц является консервативное ведение домашних финансов и небольшой уровень сбережений. Проблема среди предпринимателей в низкой информированности о возможностях финансирования и отсутствие исследований рынка ЧР по сравнению со странами Западной Европы.

Граждане 15 стран, вступивших в ЕС до 2004 года, держат на рынке капитала 14% своих сбережений, а на банковских счетах – около 30%. Согласно последнему опросу, чешские граждане имеют на рынке капитала около 11% сбережений, а на банковских счетах почти 51%. Это показывает, что чешские семьи не владеют достаточной финансовой грамотностью и не принимают во внимание тот факт, что процентная ставка на обычном банковском счете не покрывает инфляции, вследствие чего они не получают никаких доходов от своих сбережений, более того – они теряют на этом небольшой процент. Так что финансовая грамотность, а также инвестиционный доход у чешских семей существенно ниже, чем в других странах ЕС.