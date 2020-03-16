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Практически каждая чешская семья пользуется дисконтными картами

Катерина Айзпурвит
16-03-2020
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Торговые сети предлагают своим покупателям дисконтные карты, позволяющие приобретать товары по скидкам, накапливать бонусные баллы и получать подарки. Хотя бы раз в год такими картами пользуется 95% чешских семей. Магазины получают с их помощью информацию о предпочтениях своих покупателей. Кроме того, при покупке с картой клиент невольно приобретает больше товаров – средний чек увеличивается почти на 30%.

Фото: mastersenaiper/Pixabay, CC0Фото: mastersenaiper/Pixabay, CC0

По данным агентства GfK, в среднем чехи предъявляют дисконтную карту, делая каждую третью покупку. Количество магазинов и торговых сетей, которые их вводят, растет день ото дня. В середине февраля 2020 года карту постоянного покупателя ввела сеть Kaufland, и нововведение сразу вызвало настоящий ажиотаж — в течение четырех недель в программе зарегистрировалось более миллиона покупателей. Ежедневно к ним присоединяются десятки тысяч новых желающих, заинтересованных, прежде всего, в использовании скидок и получении призов при проведении конкурсов.

Одновременно покупатели сообщают продавцу немала информации о себе. «На основании полученных сведений мы можем подготовить для них индивидуальное предложение, отвечающее их требованиям, что позволяет им экономить свое время», – объяснила «Чешскому Радио» пресс-секретарь сети Рената Майерл.

При этом Kaufland ввел карту постоянного покупателя гораздо позже других торговых сетей. Например, Tesco предлагает их с сентября 2010 года, и там уже зарегистрировано более 2,5 млн человек. Напротив, сеть Lidl не планирует вводить подобные карты.

По данным анализа, проведенного агентством GfK в 2017 году, среднестатистический покупатель хранит в своем кошельке десять дисконтных карт, из которых восемь активно использует. При этом клиент рассчитывает на скидки, простоту применения и прозрачную бонусную систему.

Наибольшим одобрением клиентов пользуются карты аптек, транспорта, а также сетей по продажи продуктов питания и средств гигиены. В некоторых странах пластиковые карты планируют заменить мобильными приложениями, и Чехия, по-видимому, пойдет по этому пути.

Катерина Айзпурвит
16-03-2020
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