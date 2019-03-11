Прагу и Астану свяжет прямой авиарейс

Катерина Айзпурвит
11-03-2019
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Между столицами Чехии и Казахстана 2 июня 2019 года откроется прямое авиасообщение, которым, по предварительным оценкам, ежегодно воспользуется около 24 тысяч пассажиров.

Фото: Александр Залесский, CC BY 3.0Фото: Александр Залесский, CC BY 3.0

Рейсы казахстанской авиакомпании SCAT Airlines будут осуществляться самолетом Boeing 737 два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, в обоих направлениях; длительность перелета составит 5 часов 30 минут.

«Открытие регулярных авиарейсов по маршруту Прага – Астана стало результатом переговоров, проходивших более года, в которых, помимо пражского аэропорта, приняли участие посольства обеих стран и агентство CzechTourism. Мы давно следим за ростом потенциала Казахстана как одного из наиболее значительных рынков постсоветских стран», – указал в своем сообщении для прессы директор пражского аэропорта Вацлав Ржегорж.

Рейс ориентирован, прежде всего, на туристов из Казахстана, однако может привлечь и чехов, отправляющихся в путешествие в Азию. Новый рейс позволит осуществлять пересадки в Алматы (Алма-Ату), Шымкент (Чимкент), Тараз (Джамбул), Оскермен (Усть-Каменогорск) и Павлодар.

Ранее в Алматы регулярно летали самолеты «Чешских авиалиний» (ЧСА), однако в 2014 году из-за низкой загруженности рейс был отменен.

В настоящее время пражский аэропорт им. Вацлава Гавела осуществляет полеты по 114 направлениям в 42 страны мира. В 2018 году пассажиропоток воздушной гавани чешской столицы составил рекордные 16,8 миллиона пассажиров. Самыми популярными направлениями остаются маршруты, связывающие Прагу с Великобританией и Францией.

Катерина Айзпурвит
11-03-2019
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