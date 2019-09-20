Прага будет менять порядок приватизации квартир

Г. Прага собирается менять порядок приватизации жилья. Пустующая жилплощадь будет оставаться во владении города, сообщил член пражской мэрии Адам Забрански.
В предназначенных для приватизации домах находится ряд незанятых квартир. Согласно действующему ныне законодательству, муниципальные власти обязаны выставить на продажу даже их.
По замыслу столичной мэрии, г. Прага вошел бы в состав жилищных кооперативов, сохранив за собой право на владение пустыми квартирами. Предложение одобрила пражская правящая коалиция, сформированная Пиратами, движением «Прага себе», а также партиями TOP 09 и «Старосты и независимые».
В настоящее время администрация готовит к приватизации 250 квартир. В собственности г. Праги и отдельных районных администраций находятся около 31 тысячи квартир, две тысячи из них пустуют. Многие квартиры нуждаются в капитальном ремонте.
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