Прага – 23-я среди лучших для жизни городов мира

В докладе международного консалтингового агентства Arcadis города оцениваются с точки зрения качества жизни их жителей, условий ведения бизнеса и устойчивости развития в целом.

Пальму первенства в рейтинге получил Лондон, за которым следуют Стокгольм, Эдинбург, Сингапур и Вена. Берлин занял лишь 18-е место. На региональном уровне за Веной и Прагой следует Варшава (54), Будапешт (57) и Москва (58). Худший показатель в мире оказался у Калькутты (100).

«В последнем рейтинге Arcadis Sustainable Cities Index Прага отнесена к категории "сбалансированные инноваторы" (Balanced Innovators). С точки зрения качества жизни горожан и уровню предпринимательского климата Прага в общемировой шкале заняла очень высокое место. Индекс оценивает, например, доступность и качество здравоохранения, безопасность, развитие туризма, возможность ведения предпринимательской деятельности, разнообразие предлагаемых рабочих мест», – объясняет сотрудница чешского подразделения агентства Arcadis Ленка Матейичкова.

В докладе дана высокая оценка перманентного развития города – водного хозяйства и озеленения. Меньшей похвалы заслужили городской транспорт, транспортное сообщение с другими городами и переработка отходов.

«Высокое место Праге, по сравнению с другими городами Центральной Европы, обеспечивает большое количество зеленых насаждений, доступность и качество медицинского обслуживания и условия для работы и частной жизни. Прага очень привлекательна для гостей города и максимально поддерживает туризм. Индекс указывает на необходимость ограничивать выбросы углекислого газа, поддерживать альтернативые виды транспорта, такие как электромобили и велосипеды, и улучшить переработку сточных вод», – комментирует текст доклада Ленка Матейичкова.

Согласно выводам экспертов, для решения транспортных проблем необходимо строить перехватывающие парковки, связанные с системой городского транспорта. Среди безотлагательных мер, которые вводят многие европейские города, названо «ограничение на въезд в центр города автомобилей, не отвечающих требованиям к уровню вредных выбросов», указывается в докладе.

В числе первоочередных задач, стоящих перед Прагой, Arcadis также видит завершение строительства внутреннего и внешнего транспортного кольца и развитие городской транспортной сети, в частности, линии D пражского метрополитена.