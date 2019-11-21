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Prabos обует швейцарскую армию

Тимур Кашапов
21-11-2019
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Prabos получила крупный контракт на поставку обуви для швейцарских вооруженных сил. Согласно условиям сделки, чешская компания в течение следующих четырех лет поставит 20 тыс. пар обуви стоимостью 50 млн крон (1,8 млн евро).

Фото: YouTubeФото: YouTube Как сообщил председатель правления Prabos Ярослав Палат, победить в тендере удалось за счет того, что их предложение оказалось самым выгодным с точки зрения соотношения цена/качество. «Однако победа в нынешнем тендере представляет особую ценность, так как Швейцария является ориентиром для многих стран. Надеюсь, что решение швейцарских властей позволит нашей компании выйти на новые рынки», - отметил Палат.

Ранее Prabos реализовала ряд аналогичных контрактов. Чешскую обувь уже носят солдаты немецкой, литовской, латвийской, голландской, британской, македонской, болгарской и индийской армии.

Рынки позитивно отреагировали на сообщение. После объявления результатов тендера стоимость акций Prabos на пражской фондовой бирже выросла на 5%.

Тимур Кашапов
21-11-2019
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